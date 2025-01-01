オンボーディングを迅速化するための知識移転ビデオを作成
AIアバターを使用した魅力的で効率的なトレーニングコンテンツで、オンボーディングを加速し、チーム全体でのスムーズな知識共有を実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の顧客向けに90秒の説明ビデオを制作し、一般的な問題に関連するサポートチケットを減少させる新機能を紹介します。このビデオは、クリーンでミニマリストなビジュアルスタイルを採用し、明確なステップバイステップのアニメーションと落ち着いた権威あるナレーションを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、正確で一貫したナレーションを確保します。
クロスファンクショナルチーム向けの45秒の社内企業トレーニングビデオを開発し、新しいナレッジマネジメントプラットフォームを使用するためのベストプラクティスに焦点を当て、効率的なコラボレーションチャネルを促進します。ビジュアルプレゼンテーションはダイナミックでプロフェッショナルであり、クイックカットと情報豊富なインフォグラフィックを組み合わせ、エネルギッシュでインスパイアリングなバックグラウンドスコアを組み合わせます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、作成プロセスを効率化し、ブランドの一貫性を維持します。
見込み顧客向けに30秒の製品デモを作成し、最新サービスのコアな利点を紹介し、ユーザーが知識移転ビデオを簡単に作成できる方法を強調します。ビジュアルの美学は洗練されており、モダンで高品質な製品ショットと簡潔なテキストオーバーレイを使用し、説得力のある自信に満ちたナレーションで補完します。HeyGenの字幕/キャプションを活用して、視聴者のアクセシビリティと情報保持を向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして知識移転ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは強力な知識移転ビデオメーカーであり、知識移転ビデオの作成プロセスを効率化します。私たちの生成AIプラットフォームは、テキストをAIアバターとAI生成のナレーションを使用したプロフェッショナルなビデオに変換し、時間を大幅に節約します。
HeyGenでどのような種類のトレーニングビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、オンボーディング、企業トレーニング、教育ビデオコンテンツなど、幅広いトレーニングビデオを簡単に制作できます。直感的なテンプレートとシーンを使用して、あらゆるトピックに対する効果的な説明ビデオやビデオドキュメンテーションを簡単に作成できます。
HeyGenは素晴らしいSOPやその他のビデオドキュメンテーションの作成に役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、素晴らしいSOPや包括的なビデオドキュメンテーションを簡単に作成する力を提供します。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、複雑なフローを消化しやすい高品質なビデオコンテンツに変換し、ナレッジマネジメントプラットフォームで活用できます。
知識共有にHeyGenを使用する利点は何ですか？
HeyGenは、組織全体での知識共有を容易にする効率的なコラボレーションチャネルを提供します。複雑な情報を魅力的なビデオコンテンツに変換することで、専門知識を共有し、スムーズなオンボーディングを実現し、サポートチケットを減少させる可能性があります。