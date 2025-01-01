効率を解き放つ: ナレッジ共有ビデオを作成

スクリプトからのテキストビデオを活用して、迅速に明確なビデオドキュメントを作成し、チームの知識を向上させましょう。

214/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
外部顧客向けに設計された60秒の「ナレッジベースビデオ」を作成し、一般的な製品機能の「ステップバイステップユーザーガイド」を提供します。ビジュアルとオーディオのスタイルは魅力的で親しみやすく、「テンプレートとシーン」を活用して視聴者の興味を引き、すべてのユーザーにアクセス可能で明確な「字幕/キャプション」を提供します。
サンプルプロンプト2
販売見込み客向けに特定の機能を紹介する30秒の「ソフトウェアアプリケーションビデオ」を制作し、迅速な「ビジュアルミニデモンストレーション」を行います。ビデオは現代的でテンポの速い美学を採用し、エネルギッシュなトーンで、「スクリプトからのテキストビデオ」を使用して効率的に作成し、主要な利点を強調し、さまざまなソーシャルプラットフォーム向けに「アスペクト比のリサイズとエクスポート」で最適化します。
サンプルプロンプト3
「チュートリアルビデオライブラリ」を構築するサポートエージェントを対象とした「ビデオドキュメント作成」用の50秒のビデオを生成します。このビデオは、情報を提供しつつ簡潔なビジュアルスタイルを維持し、プロフェッショナルな「AIアバター」を使用して複雑な情報を明確に提示します。「メディアライブラリ/ストックサポート」を効果的に活用してビジュアル例を強化し、ドキュメントが包括的で理解しやすいものになるようにします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ナレッジ共有ビデオの作成方法

明確で魅力的、かつプロフェッショナルなナレッジ共有ビデオを迅速に制作し、ドキュメントを効率化し、チームや視聴者を強化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
知識やプロセスを詳細なスクリプトにまとめます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、書かれたコンテンツを動的なビデオナラティブにシームレスに変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
プロフェッショナルな「AIアバター」の中から選択し、ビデオの魅力と明確さを高めます。これらのアバターは情報を効果的に提示し、複雑なトピックを理解しやすくします。
3
Step 3
強化を追加
高品質のオーディオでビデオを洗練させます。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を活用して明確なナレーションを提供し、メッセージがプロフェッショナルかつ一貫して伝わるようにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオが完成したら、さまざまなプラットフォームに適した「アスペクト比のリサイズとエクスポート」で仕上げます。完成したナレッジ共有ビデオを対象の視聴者と簡単に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なテーマを簡単に明確化

.

複雑なテーマや技術ガイドを明確で魅力的なビデオに変換し、すべての視聴者に複雑な情報をアクセス可能にします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なビデオドキュメントとSOPの作成を簡素化しますか？

HeyGenはその生成AIプラットフォームを活用して、テキストスクリプトを魅力的なビデオドキュメントと魅力的なSOPに変換し、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを提供します。これにより、複雑なビデオ編集を必要とせずに高品質なドキュメントを効率的に作成できます。

HeyGenを使用してナレッジ共有ビデオを迅速かつ効率的に作成するための特徴は何ですか？

HeyGenは直感的なテキストビデオ機能とカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、ナレッジ共有ビデオの作成プロセスを簡素化します。プロフェッショナルなビデオコンテンツを迅速に生成し、ナレッジベースを強化し、最小限の労力で効率的なコラボレーションチャネルを可能にします。

HeyGenはどのようにしてAI生成のビデオドキュメントをユニークでブランドに合ったものにすることができますか？

HeyGenは、色やロゴのカスタムブランディングコントロールと多様なAIアバターの選択を通じて、AI生成のビデオドキュメントにブランドアイデンティティを注入することができます。これにより、一貫したビジュアルスタイルを維持しながら、魅力的で魅力的なコンテンツを制作し、顧客の忠誠心と信頼を築くことができます。

HeyGenのビデオコンテンツ作成プロセスにおけるAIの役割は何ですか？

HeyGenはその高度な生成AIプラットフォームを利用して、ビデオスクリプトをAIアバターを使用した動的なビジュアルシーンに変換し、自然な音声のボイスオーバーと正確なキャプションを生成します。これにより、洗練されたAI生成のビデオドキュメントを誰でも簡単に作成できるようになります。