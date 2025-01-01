サポート向上のためのナレッジベーストレーニングビデオを作成
HeyGenの音声生成を活用して迅速に強化された明確なトレーニングビデオで、知識保持と顧客体験を向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい社内チームを対象にした60秒のオンボーディングビデオを制作し、コアツールの最新リリースと機能を紹介します。ビデオはダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのAIアバターを使用して現代的で親しみやすい方法で重要な情報を提示し、活気あるバックグラウンドミュージックで従業員のパフォーマンスと迅速な学習を促進します。
複雑なシステムを学ぶ従業員の知識保持を向上させるための30秒のビデオチュートリアルを開発し、ステップバイステップのガイドに焦点を当てます。ビジュアルプレゼンテーションは非常に明確で、各アクションを示す簡潔なアニメーションやグラフィックを使用し、HeyGenの字幕/キャプションを補完してアクセシビリティを確保し、学習を強化し、効果的なトレーニングビデオにします。
既存の顧客を対象にした90秒の説明ビデオをデザインし、製品の使用を最大限に活用するための貴重なヒントを共有することで、より良いエンゲージメントを促進し、顧客ロイヤルティを高めます。ビデオはHeyGenのテンプレートとシーンを使用して迅速に作成され、温かく励みになるナレーションを特徴とし、コンテンツが共鳴し、全体的な顧客体験を向上させることを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはナレッジベーストレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターと音声を使用した魅力的なビデオチュートリアルに変換することで、ナレッジベーストレーニングビデオの作成を簡素化します。これにより、チームは複雑な機器や編集スキルを必要とせずに、高品質なコンテンツをセルフサービスのナレッジベース用に迅速に制作できます。
HeyGenのビデオはカスタマーサポートの向上にどのように役立ちますか？
HeyGenのビデオは、製品やサービスの明確なビジュアル説明を提供することで、カスタマーサポートの向上とより良いエンゲージメントを促進します。一般的な質問に対応するステップバイステップガイドや説明ビデオを作成することで、全体的な顧客体験を向上させ、知識保持を促進します。
HeyGenは社内チームのオンボーディングやトレーニングに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは社内チームがオンボーディングビデオや継続的なトレーニングプログラムを効率化するための強力なツールです。高品質なビデオコンテンツを一貫して生成することで、組織はプロセスや新しいリリースを効果的に伝え、従業員のパフォーマンスと知識管理を向上させます。
HeyGenはトレーニングコンテンツのアクセシビリティとブランディングに関する機能を提供していますか？
はい、HeyGenは自動字幕生成や音声生成などの重要な機能をサポートしており、トレーニングビデオがすべてのユーザーにアクセス可能であることを保証します。さらに、強力なブランディングコントロールにより、企業のロゴやカラーをシームレスに統合し、ビデオチュートリアル全体でプロフェッショナルで一貫したブランドアイデンティティを維持できます。