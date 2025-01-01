職務スキルトレーニングビデオを作成して従業員のパフォーマンスを向上
効果的な職務スキルトレーニングビデオの作成を効率化。スクリプトからテキストをビデオに簡単に変換し、チームの知識定着を向上させます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の従業員が新しいソフトウェア機能を学ぶための90秒の技術トレーニングビデオを制作し、知識の定着を促進します。このビデオは、プロセスを明確に示すために画面録画を取り入れたクリーンでステップバイステップのビジュアルスタイルを採用します。スクリプト入力からのテキストからビデオへの変換で自動生成された正確な字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させます。
忙しいプロフェッショナル向けに、ソフトスキル開発のための効果的なトレーニングビデオに焦点を当てた45秒のマイクロラーニングモジュールを作成します。事前に構築されたテンプレートとシーンを使用し、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルで強化されたダイナミックでモダンなビジュアルスタイルを採用し、魅力的で迅速な学習体験を提供します。
多様な学習者に対応するため、さまざまな部門にわたるグローバルチーム向けの2分間の包括的なガイドが必要です。プラットフォーム全体での汎用性を確保するために、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて、包括的で適応可能なプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、ベストプラクティスを説明する明確なナレーション生成を行います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効果的な職務スキルトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターとナレーションを活用して、テキストスクリプトから職務スキルトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、制作プロセスが効率化され、すべての企業が効果的なトレーニングビデオを利用できるようになります。
HeyGenは従業員トレーニングビデオにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、AIアバター、カスタマイズ可能なテンプレート、自動キャプションなどの包括的な機能を提供し、従業員トレーニングビデオを強化します。これらのツールは、知識の定着を向上させ、すべてのマイクロラーニングモジュールで一貫したブランドを維持するのに役立ちます。
HeyGenでオンボーディング用のトレーニングビデオを迅速に作成できますか？
もちろんです。HeyGenの直感的なプラットフォームを使用すると、オンボーディング用のトレーニングビデオを含むビデオを迅速に作成できます。AIアバターと豊富なメディアライブラリを使用してスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、ビデオ編集の時間を大幅に短縮します。
HeyGenはトレーニングビデオのための複数のナレーションオプションをサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力なナレーション生成機能を提供しており、さまざまなAIボイスから選択してトレーニングビデオに最適なものを選ぶことができます。この柔軟性により、コンテンツが魅力的で、多様な学習目標やビデオフォーマットに適したものになります。