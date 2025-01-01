職務概要ビデオを作成して、優秀な人材を迅速に引き付ける
タレント獲得と雇用者ブランドを向上させましょう。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、魅力的なビデオ求人広告を簡単に制作し、候補者のエンゲージメントを高めます。
専門分野の経験豊富なプロフェッショナル向けに特化した、洗練された60秒のリクルーティングビデオを開発し、独自の雇用者ブランドとキャリア成長の機会を強調します。ビジュアル的には、洗練されたモーショングラフィックスとプロフェッショナルなインタビューを特徴とし、インスピレーションを与える自信に満ちた音楽トラックを背景に、HeyGenの事前にデザインされたテンプレートとシーンを利用して、洗練されたプレゼンテーションを実現します。目的は、企業の価値提案を伝え、長期的なキャリア開発を求めるトップティアのタレントを引き付けることです。
複雑な技術職の候補者エンゲージメントを大幅に向上させるための、情報豊かな30秒の職務概要ビデオを制作し、日々の責任とチームダイナミクスを分解します。ビジュアルの美学はクリーンで図解的であり、画面上のテキストオーバーレイと簡潔で権威ある声を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して詳細なスクリプトから簡単に作成できます。このビデオは、役割の複雑さを明確にし、直接的で事実に基づいたコミュニケーションを評価する候補者を魅了することを目的としています。
幅広いタレント獲得プールを対象とした、説得力のある45秒のビデオ求人広告を作成し、即時の求人と企業文化をアクセスしやすい形式で強調します。ビジュアルプレゼンテーションは明るく魅力的で、多様なチームメンバーの証言と関連するストック映像を組み合わせ、エネルギッシュなバックグラウンドスコアと重要な字幕/キャプションを伴い、さまざまな視聴環境での最大のリーチと理解を確保します。このビデオは、幅広い潜在的な応募者に迅速に情報を提供し、興奮させることを目的としています。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なビデオ求人説明を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターとテキストビデオ技術を使用して、プロフェッショナルなビデオ求人説明を簡単に作成でき、候補者のエンゲージメントを大幅に向上させます。これにより、タレント獲得プロセスが加速し、雇用者ブランドが強化されます。
HeyGenはどのような機能を提供して、リクルーティングビデオが私たちの雇用者ブランドに合致するようにしますか？
HeyGenは、ロゴやブランドカラーをリクルーティングビデオに直接組み込むことができる広範なブランディングコントロールを提供します。これにより、すべてのビデオ求人広告が企業の独自の雇用者ブランドアイデンティティを本物に反映します。
HeyGenは撮影の専門知識がなくても職務概要ビデオの作成プロセスを簡素化できますか？
はい、HeyGenのプラットフォームは職務概要ビデオのコンテンツ作成を簡素化し、複雑な撮影のヒントや事前制作を必要としません。スクリプトからナレーションや字幕を含む魅力的なビデオを生成でき、誰でもアクセス可能です。
HeyGenのビデオは複数のチャンネルやデバイスでの配信に適していますか？
はい、HeyGenは、さまざまなプラットフォームでの完璧な表示のためにアスペクト比のリサイズを行い、モバイルデバイスやYouTubeチャンネルを含むビデオ求人広告を最適化します。これにより、リクルーティングビデオの最大のリーチと候補者のエンゲージメントが確保されます。