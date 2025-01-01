AI効率でジョブハザード分析ビデオを作成

HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、プロフェッショナルな安全トレーニングビデオを迅速に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
チームリーダーやトレーナー向けに、複雑な安全手順を魅力的なAIトレーニングビデオに変換する45秒の指導ビデオが必要です。視覚と音声のプレゼンテーションは非常に情報豊かで、画面上のテキストは鮮明で、AI生成の声で権威あるナレーションを行います。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能が中心となり、詳細な安全プロトコルを動的で理解しやすいジョブハザード分析ビデオに変換します。
サンプルプロンプト2
建設作業員や産業従業員向けに、実践的な落下危険トレーニングに焦点を当てた30秒のビデオが必要です。そのビジュアルスタイルは現実的で影響力があり、リスクと予防を示しながら、AIスポークスパーソンが明確で真剣な指示を提供します。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を組み込んで、実践的な安全情報の適用を強調する魅力的なビジュアルを迅速に統合します。
サンプルプロンプト3
EHSスペシャリストや小規模ビジネスオーナー向けに、HeyGenのAIツールの多様な安全コンテンツ作成の可能性を明らかにする包括的な50秒のビデオが必要です。視覚的にはモダンでアクセスしやすく、親しみやすくも厳格な声を特徴とし、「字幕/キャプション」を活用してリーチを拡大します。このビデオはまた、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」が複数のプラットフォームでの配信を簡素化し、安全トレーニングビデオの生成を革新する方法を示さなければなりません。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ジョブハザード分析ビデオの作成方法

HeyGenの直感的なAIツールと事前構築されたテンプレートを使用して、魅力的で製品に正確なジョブハザード分析ビデオを迅速に開発し、安全トレーニングを強化します。

1
Step 1
JHAテンプレートを選択
HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」から選択して、ビデオ作成を開始します。これらの事前構築されたレイアウトは、「JHAテンプレート」と安全コンテンツの強力な基盤を提供します。
2
Step 2
スクリプトとメディアを追加
ジョブハザード分析スクリプトをエディタに貼り付けます。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連するビジュアルを統合して、ナarrativeを強化し、「ジョブハザード分析ビデオ」を効果的に作成します。
3
Step 3
ナレーションにAIアバターを適用
リアルな「AIアバター」を追加して、安全情報の提示を強化します。これらのバーチャルスポークスパーソンは明確な説明を行い、トレーニングをより効果的にします。
4
Step 4
安全トレーニングビデオをエクスポート
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してプロジェクトを最終化し、さまざまなプラットフォーム向けに「安全トレーニングビデオ」を準備します。コンテンツを配信して効果的に労働力をトレーニングします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全手順を簡素化

AIを使用して複雑なJHAステップや危険なシナリオを明確にし、すべてのスタッフにとって複雑な安全情報を理解しやすく、実行可能にします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なジョブハザード分析ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenのAIツールは、プロフェッショナルな安全トレーニングビデオの作成を簡素化します。AIアバターと魅力的なAIボイスオーバーを使用してJHAテンプレートを動的なコンテンツに変換し、ジョブハザード分析ビデオを直感的かつ効率的に作成できます。

HeyGenはJHAビデオ用の事前構築されたテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはジョブハザード分析ビデオ用にカスタマイズ可能なさまざまな事前構築されたテンプレートを提供しています。これらのテンプレートはクリエイティブプロセスを効率化し、特定の安全トレーニングビデオ用にコンテンツを迅速に適応させることができます。

HeyGenは安全トレーニングビデオ制作のためにどのようなAIツールを提供していますか？

HeyGenは、AIアバターやAIボイスオーバーなどの高度なAIツールを活用して、安全トレーニングビデオを強化します。この技術により、高品質なジョブハザード分析ビデオの効率的な制作が可能になり、複雑なビデオ編集スキルの必要性を最小限に抑えます。

JHAビデオでAIアバターやブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenを使用すると、AIアバターをカスタマイズしてブランドを表現することができます。また、ロゴや色などの企業ブランディングを適用して、ジョブハザード分析ビデオが企業のアイデンティティに完全に一致するようにすることができます。