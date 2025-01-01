AIで簡単にJiraトレーニングビデオを作成

HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、ソフトウェアチームのために複雑なJiraワークフローとアジャイルプランニングを迅速に簡素化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富なJiraユーザー向けに、カスタマイズ可能なビューと統合を通じて作業追跡を最適化するための90秒の高度なチュートリアルを開発します。このビデオには、動的な画面デモンストレーション、プロフェッショナルで熱意あるナレーションが含まれ、HeyGenのAIアバターを活用して魅力的なプレゼンターを提供します。
サンプルプロンプト2
プロジェクトのステークホルダーやチームリーダーを対象に、Jiraのタイムライン機能を効果的に使用してプロジェクト管理ツール内でより明確なロードマップを作成する方法を説明する2分間の解説ビデオを制作します。ビジュアルスタイルはクリーンで明確なグラフィックスを使用し、安心感のある専門的なナレーションでサポートし、HeyGenのナレーション生成機能で洗練された音声を提供します。
サンプルプロンプト3
ソフトウェアチーム向けに、Jiraのカンバンボードを使用して効率を向上させるためのクイックトリックを示す45秒の簡潔なビデオチップを生成します。このチュートリアルはテンポが速く、アップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションを通じて重要なステップを強調する明確な画面テキストを含みます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

Jiraトレーニングビデオの作成方法

HeyGenのAIプラットフォームを使用して、新しいチームメンバーをオンボードしたり、複雑なプロジェクト管理の概念を説明する魅力的なJiraビデオチュートリアルを迅速に制作します。

1
Step 1
Jiraビデオチュートリアルのスクリプトを作成
Scrumボードやアジャイルプランニングの使用方法などのトピックをカバーする詳細なスクリプトを作成します。HeyGenを使用すると、テキストスクリプトから直接ビデオを簡単に生成できます。
2
Step 2
プレゼンテーション用のAIアバターを選択
Jiraトレーニングを説明するために、さまざまなAIアバターから選択します。これらのアバターは、コンテンツを生き生きとさせ、複雑な概念を理解しやすくします。
3
Step 3
テンプレートとシーンでビデオを強化
HeyGenの豊富なテンプレートとシーンのライブラリを利用して、Jiraが強力なプロジェクト管理ツールとしてどのように機能するかを視覚的に説明します。ビジュアルをブランドやトレーニングのニーズに合わせてカスタマイズします。
4
Step 4
完成したJiraトレーニングビデオをエクスポート
トレーニングビデオが完成したら、YouTubeなどのプラットフォーム向けにさまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートします。高品質なJiraチュートリアルをチームや広範なオーディエンスと共有しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なJira機能を解明

複雑なJiraの機能とアジャイルプランニングの概念を、技術教育を強化するための明確で理解しやすいビデオチュートリアルに変換します。

よくある質問

HeyGenはScrumやKanbanボードのような技術的な概念のJiraトレーニングビデオをどのように作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、AIアバターとナレーション生成を活用して、テキストスクリプトからJiraトレーニングビデオを簡単に作成できます。これにより、ソフトウェアチームがJiraのさまざまな機能、特にScrumボードやKanbanボードの機能を理解しやすくなります。

HeyGenはJiraビデオチュートリアルのブランディングコントロールをどのように提供しますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや特定の色をJiraビデオチュートリアルに組み込むことができます。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用し、プロジェクト管理ツールの説明をプロフェッショナルで一貫性のあるものにします。

HeyGenは包括的なJiraビデオチュートリアルを迅速に制作するのに効率的ですか？

もちろんです。HeyGenはテキストスクリプトを魅力的なビデオに変換することで、高品質なJiraビデオチュートリアルの制作プロセスを効率化します。自動字幕/キャプションやYouTubeなどのプラットフォーム向けの柔軟なアスペクト比のリサイズにより、効果的な作業追跡ガイダンスを効率的に作成し、共有できます。

HeyGenのAIアバターはJiraトレーニングビデオのエンゲージメントを向上させることができますか？

はい、HeyGenのAIアバターは、視聴者を案内する人間のようなプレゼンターを提供することで、Jiraトレーニングビデオのエンゲージメントを大幅に向上させます。高度なナレーション生成と組み合わせることで、Jiraのような強力なプロジェクト管理ツールについての学習をよりダイナミックで記憶に残るものにします。