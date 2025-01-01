オリエンテーションビデオの作成: オンボーディングの効率化

HeyGenのAIアバターを活用したパーソナライズされたメッセージングで、従業員のオンボーディングプロセスを効率化します。

203/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の従業員を対象にした45秒のソフトウェアオリエンテーションビデオを開発し、新しい内部ITシステムを紹介します。このビデオは実用的で指導的なビジュアルスタイルを持ち、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの画面録画やシンプルなグラフィックを使用し、スクリプトからの正確なテキストからビデオへのナレーションを伴います。目標は、従業員が重要な機能を迅速に理解し、複雑な情報をアクセスしやすく、理解しやすくすることです。
サンプルプロンプト2
潜在的な採用候補者や外部の利害関係者に組織の独自の価値を示すための30秒のインスパイアリングなビデオを制作します。この魅力的なビデオは、チームを代表する多様なAIアバターをフィーチャーし、ダイナミックなビジュアルと高揚感のあるサウンドトラックを用いて、会社が働くのに素晴らしい場所である理由を伝えるパーソナライズされたメッセージを伝えます。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、洗練されたインパクトのあるプレゼンテーションを確保します。
サンプルプロンプト3
新しいクライアント向けに、特定の製品やサービスの使い始め方を説明する75秒の「オリエンテーションビデオ作成ガイド」を作成します。ビデオのビジュアルスタイルはクリーンでモダンであり、ステップバイステップの指示に焦点を当て、クリアなボイスオーバー生成とアクセシビリティのための字幕/キャプションをサポートします。出力は、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを最適化し、多様なグローバル顧客基盤にとって簡単にフォローできるリソースにします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ITオリエンテーションビデオの作成方法

明確でインパクトのあるプロフェッショナルなITオリエンテーションビデオで従業員のオンボーディングを効率化します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶか新規作成
プロフェッショナルなビデオテンプレートのライブラリから選択するか、完全にカスタマイズするためにゼロから始めて、ITオリエンテーションビデオプロジェクトを開始します。
2
Step 2
AIでコンテンツを追加
スクリプトを統合し、AIアバターにメッセージを伝えさせます。テキストをビデオに簡単に変換し、ITポリシーと手順を明確に伝えます。
3
Step 3
ブランディングを適用
会社のロゴや色を含む独自のブランディングコントロールを適用し、ITオリエンテーションビデオが会社の文化や組織のアイデンティティを反映するようにします。
4
Step 4
シームレスにエクスポートと共有
オリエンテーションビデオを最終化し、さまざまなフォーマットでエクスポートし、プラットフォーム間でシームレスに共有できるようにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ビデオを通じて会社文化を育む

.

ITオリエンテーション内でインパクトのある会社文化ビデオを開発し、新入社員を歓迎し、コアバリューを共有し、初日から帰属意識を育みます。

background image

よくある質問

HeyGenは従業員のオンボーディングのための魅力的なAI駆動のオリエンテーションビデオをどのように作成できますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートとリアルなAIアバターを使用して、プロフェッショナルで魅力的なAI駆動のオリエンテーションビデオを制作する力を提供します。これにより、従業員のオンボーディングプロセスが効率化され、会社の文化やパーソナライズされたメッセージングをダイナミックなビジュアルで効果的に伝えることができます。

HeyGenはソフトウェアオリエンテーションビデオのための直感的なビデオ編集ツールを提供していますか？

もちろんです！HeyGenは直感的なビデオ編集ツールを提供しており、事前の経験がなくてもソフトウェアオリエンテーションビデオを簡単に作成およびカスタマイズできます。プロフェッショナルなボイスオーバーでコンテンツを強化し、グローバルチーム向けに多言語サポートを活用することもできます。

HeyGenはオリエンテーションビデオをカスタマイズするためのどのようなクリエイティブな機能を提供していますか？

HeyGenは、オリエンテーションビデオを際立たせるための一連のクリエイティブな機能を提供しています。多様なビデオテンプレートから選択し、AIアバターを組み込み、ブランドの独自性を反映するパーソナライズされたメッセージングを追加できます。

なぜ私の会社のオリエンテーションビデオにHeyGenを使用するべきですか？

HeyGenは、従業員のオンボーディングプロセスを革新し、高品質なオリエンテーションビデオを迅速に作成できるようにします。私たちのプラットフォームは、プロフェッショナルなAIアバターと使いやすいツールを通じて、新入社員が一貫した魅力的な情報を受け取ることを保証します。