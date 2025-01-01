オンボーディングビデオを作成：新入社員を簡単に引き込む
HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトから簡単に作成された影響力のあるパーソナライズされたビデオで新入社員の旅を効率化します。
新規顧客向けに、製品の初期使用手順を説明する60秒のチュートリアルビデオを開発してください。視覚と音声のスタイルは明確で指導的であり、アニメーショングラフィックスを使用して機能を強調し、複雑なアイデアを簡単にするプロフェッショナルなボイスオーバー生成を補完します。
会社のコアバリューを潜在的な候補者や新入社員に紹介する30秒の簡潔なオンボーディングビデオを制作してください。ダイナミックなテンプレートとシーンを活用して、インスピレーションを与える影響力のあるビジュアルストーリーを作成し、モチベーショナルな音楽と説得力のあるイメージでポジティブな企業文化を体現します。
個々の新入社員に直接語りかけ、初日や初週の概要を説明する40秒のパーソナライズされたオンボーディングビデオをデザインしてください。美的感覚はクリーンでモダンかつパーソナルであり、自動生成された字幕/キャプションで新入社員にとって重要な情報の理解を高めることを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効果的なオンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用して、効果的なオンボーディングビデオの作成を簡素化します。私たちのプラットフォームは、事前のビデオ編集スキルがなくても魅力的なコンテンツを迅速に生成できるため、どの組織にとっても理想的なオンボーディングビデオメーカーです。
HeyGenは新入社員向けのオンボーディングビデオをパーソナライズするのに役立ちますか？
もちろんです！HeyGenは、新入社員に共鳴し、ポジティブな企業文化を育むパーソナライズされたオンボーディングビデオを作成することを可能にします。ブランディングコントロールとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、各ビデオを調整し、印象的な第一印象を作り出します。
HeyGenをAI駆動のプラットフォームとして影響力のあるオンボーディングビデオを作成するための特徴は何ですか？
HeyGenのAI駆動のプラットフォームは、AIアバター、テキストからビデオへの生成、ボイスオーバー機能などの強力な機能を提供し、効率的に影響力のあるビデオを作成します。これらのツールはオンボーディングプロセスを効率化し、新入社員のエンゲージメントと長期的な定着を向上させます。
HeyGenは社員オンボーディングビデオの完全なカスタマイズオプションを提供しますか？
はい、HeyGenは社員オンボーディングビデオをブランドに完全に合わせるための広範なカスタマイズオプションを提供します。さまざまなビデオテンプレート、ブランディングコントロール、豊富なメディアライブラリを使用して、ユニークでプロフェッショナルなコンテンツを作成するための無制限のビデオツールを提供します。