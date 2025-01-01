ITコンプライアンスビデオを作成: 高速かつ効率的なAIソリューション

AIアバターを使用してコンプライアンストレーニングを効率化し、複雑な情報を明確で魅力的なビデオに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
全社員向けに、新しいフィッシング脅威を強調した60秒の情報セキュリティトレーニング更新ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはモダンでシャープ、データビジュアライゼーションが明確で、真剣でありながら安心感のあるオーディオトーンで、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能がどのように複雑な情報を視覚的に明確な「コンプライアンストレーニングビデオ」に迅速に変換できるかを効果的に示します。
サンプルプロンプト2
既存のスタッフ向けに、ITコンプライアンスにおけるデータ処理ポリシーのリフレッシュとして30秒の簡潔なビデオが必要です。このビデオは直接的でプロフェッショナルなビジュアルスタイルを持ち、HeyGenのテンプレートとシーンを使用してブランドの一貫性を保ち、落ち着いた権威あるナレーションで重要な「コンプライアンストレーニング」ポイントを迅速かつ効果的に強化します。
サンプルプロンプト3
国際的な労働力向けに、安全なリモートワークの実践をカバーする45秒のグローバルITコンプライアンスビデオが必要です。このビデオは包括的で多様なビジュアルスタイルを要求し、明確でプロフェッショナルなオーディオと組み合わせ、HeyGenのナレーション生成と字幕/キャプション機能を効果的に活用して多言語翻訳を促進し、異なる地域での重要な「コンプライアンストレーニングビデオ」の広範なアクセスを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ITコンプライアンスビデオの作成方法

AIアバターと強力な機能を活用して、明確で魅力的なITコンプライアンストレーニングビデオを効率的に制作し、チームが情報を得てコンプライアンスを維持できるようにします。

1
Step 1
スクリプトを貼り付けるかコンテンツをアップロード
まず、ITコンプライアンススクリプトを貼り付けるか、既存のドキュメントをアップロードします。私たちのプラットフォームは、テキストをビデオに変換し、コンテンツ作成を簡単かつ迅速にします。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルを選択
画面上のプレゼンターとして多様なAIアバターから選択します。関連するビジュアルをメディアライブラリや自身の資産から統合し、明確さとエンゲージメントを高めます。
3
Step 3
ブランド要素を適用して洗練
ブランドコントロールを使用して、会社のロゴ、色、フォントでビデオをカスタマイズします。シーンを調整し、バックグラウンドミュージックを追加し、トレーニングニーズに合わせてナレーションを生成します。
4
Step 4
シームレスなコンプライアンストレーニングのためにエクスポート
完成したら、さまざまなアスペクト比で高品質のコンプライアンスビデオをエクスポートします。学習管理システムに簡単に統合し、効果的で広範な社員トレーニングを実現します。

使用例

複雑なIT規制を解明

複雑なITコンプライアンスポリシーを明確で理解しやすいビデオコンテンツに翻訳し、従業員が複雑な規制を簡単に理解できるようにします。

よくある質問

HeyGenはどのように効果的なAIコンプライアンスビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、ITコンプライアンスビデオを作成するプロセスを簡素化する高度なAIビデオプラットフォームを提供します。私たちの最先端技術を活用して、組織のコンプライアンストレーニングニーズに合わせた魅力的なAIコンプライアンスビデオを制作し、理解と記憶を向上させることができます。

HeyGenはコンプライアンストレーニングビデオの制作を効率化できますか？

はい、HeyGenはコンプライアンストレーニングビデオの制作を大幅に効率化します。直感的なテキスト・トゥ・ビデオ機能とプロフェッショナルなテンプレートを使用して、スクリプトを迅速に高品質なビデオコンテンツに変換し、コンプライアンストレーニングモジュールの制作時間と労力を大幅に削減します。

HeyGenはグローバルなコンプライアンストレーニングのための多言語翻訳をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenのAIビデオプラットフォームは多言語翻訳をサポートしており、グローバルにコンプライアンストレーニングを提供することができます。多様なAIアバターを活用して、さまざまな言語でコンテンツを提示し、国際的な労働力に対するアクセスと影響を広げます。

HeyGenはコンプライアンストレーニングコンテンツの統合オプションを提供していますか？

HeyGenは既存の学習インフラストラクチャとシームレスに統合するように設計されています。SCORM互換性とLMS統合を提供しており、AIコンプライアンスビデオを学習管理システムに直接展開したり、トレーニングモジュール用にドキュメントをビデオに変換したりすることが容易です。