シンプルでプロフェッショナルな分離プロトコルビデオ

HeyGenのAIアバターを使用して、複雑な手順を魅力的なガイドに変えることで、核酸分離プロトコルビデオを簡単に作成できます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい研究室の研修生や学部生を対象にした「プラスミドDNAの精製方法」に関する60秒の簡潔なトレーニングビデオを作成してください。このビデオは、明確な画面上のテキストと注釈を使用した魅力的なステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、可能な限り専門用語を避けます。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して教育コンテンツを迅速に変換し、字幕/キャプションを利用して多様な学習者の理解を向上させ、精製プロセスを簡単に理解できるようにします。
サンプルプロンプト2
磁気ビーズ技術を使用した「RNAの分離方法」に焦点を当てた2分間の包括的なビデオチュートリアルを作成し、詳細な理解を求める上級生物学の学生や研究室技術者を対象とします。このビデオは、プロトコルの主要な段階間での動的なトランジションを備えた高度に視覚的でプロフェッショナルな美学を必要とし、HeyGenのテンプレートとシーンをサポートし、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルで複雑な分子概念を効果的に説明します。
サンプルプロンプト3
製薬研究者や品質管理科学者向けに特別に調整された「エンドフリーマキシプレップ」の45秒の正確なプロトコルデモンストレーションを設計してください。視覚と音声のスタイルは非常に簡潔で権威あるものであり、正確な技術の洗練された高解像度のビジュアルを示します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなデバイスでの最適な視聴を確保し、プラットフォーム間の互換性を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

分離プロトコルビデオの作成方法

AIを使用してプロフェッショナルで明確な分離プロトコルビデオを簡単に制作し、科学的手順を正確に伝え理解されるようにします。

1
Step 1
プロトコルを計画し、コンテンツをスクリプト化する
分離プロトコルビデオのコンテンツを、手順の具体的なステップを含めてアウトライン化します。その後、詳細なスクリプトを書きます。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、書かれた指示を魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、正確さを確保します。
2
Step 2
ビジュアルとAIプレゼンターを選ぶ
さまざまなAIアバターから選択して情報を明確に提示し、科学的プレゼンテーションにプロフェッショナルなタッチを加えることで、核酸分離プロトコルビデオを強化します。
3
Step 3
視覚的補助とブランディングで洗練する
プラスミドDNAの精製方法のステップなど、複雑な技術を説明するための関連ビジュアルを追加します。組織のブランディングコントロールを適用して、ロゴ、色、フォントの一貫性を確保し、ビデオをすぐに認識できるようにします。
4
Step 4
ビデオを生成して共有する
最終配布用に洗練されたビデオを生成します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに最適化された分離プロトコルビデオを作成し、毎回プロフェッショナルなプレゼンテーションを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

技術的なプロトコルを簡素化

RNAやDNAの分離のような複雑な手順を明確にし、プロトコルビデオをアクセスしやすく、簡単にフォローできるようにします。

background image

よくある質問

HeyGenは技術的なプロトコルビデオの制作をどのように効率化しますか？

HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、「核酸分離プロトコルビデオ」や「プラスミドDNAの精製方法」のデモンストレーションなどの複雑な手順の高品質な「プロトコルビデオ」を迅速に生成することを可能にします。これにより、従来のビデオ制作に通常必要な時間とリソースが大幅に削減されます。

HeyGenは特定の生物学的プロセスの詳細な「分離プロトコルビデオ」を作成できますか？

はい、HeyGenは「RNAの分離方法」や「エンドフリーマキシプレップ」のような高度な技術を示すガイドを含む、正確な「分離プロトコルビデオ」の開発に最適です。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、各ステップを明確に説明し、複雑な研究室の手順の正確性と一貫性を確保します。

HeyGenは科学的な「プロトコルビデオ」のブランディング機能をどのように提供しますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや特定の色を「プロトコルビデオ」や「分離プロトコルビデオ」に統合することができます。これにより、「遺伝子発現」や「磁気ビーズ技術」についての技術的なコンテンツが、すべての制作においてプロフェッショナルで一貫した外観を維持します。

HeyGenは高度な核酸技術の教育コンテンツの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、RNAの安定化や「トランスフェクショングレードプラスミドDNA」の取り扱いなどの高度なトピックに関する教育「プロトコルビデオ」を簡単に制作できます。音声生成と字幕を使用して、「便サンプル」からのDNAの精製や「循環細胞フリーDNA」の分析などの複雑な概念を明確に伝え、複雑な技術情報をアクセスしやすくします。