ISOコンプライアンス研修ビデオを簡単に作成
リアルなAIアバターを活用して、魅力的でコスト効果の高いISOコンプライアンスビデオで従業員の関与を高めましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全従業員、特に機密情報を扱う人々向けに、データプライバシーに関する90秒のシナリオベースのコンプライアンス研修モジュールを開発してください。ビジュアルには、説得力があり共感できるオフィスシナリオを使用し、HeyGenの字幕/キャプションで重要な規制を強調し、詳細なテキストからビデオへのスクリプトによって生成された明確で正確なナレーションを通じて、魅力的で情報豊かな体験を提供します。
運用スタッフとチームリーダー向けに、職場の安全プロトコルと規制要件を詳述する2分間の指導ビデオを作成してください。ビジュアルアプローチは実用的で示範的であり、HeyGenの事前構築されたテンプレートとシーンを使用して作成を効率化し、関連するメディアライブラリ/ストックサポートを視覚例として組み込み、シンプルで教育的なナレーションで導きます。
ISO基準への従業員の関与を高めることを目的とした45秒のリフレッシャービデオを設計してください。個人および集団の遵守の利点を示し、明るくモチベーショナルなビジュアルスタイルとアップビートなナレーションを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまな内部コミュニケーションプラットフォームで簡単に共有できるようにし、最大のリーチと影響を与えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてISOコンプライアンス研修ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIツールを利用して、スクリプトをプロフェッショナルな`研修ビデオ`に変換し、リアルな`AIアバター`と`AIスポークスパーソン`をフィーチャーします。これにより、包括的な`ISOコンプライアンス研修ビデオ`の開発プロセスが大幅に効率化され、コンテンツ作成が非常に効率的で`コスト効果の高いビデオ`になります。
HeyGenは従業員研修のための魅力的なビデオを保証しますか？
はい、HeyGenは研修における`従業員の関与`を高める`魅力的なビデオ`を作成するために設計されています。動的な`AIアバター`、正確な`ナレーション生成`、自動化された`字幕/キャプション`などの機能が学習者を引きつけ、複雑な`コンプライアンス研修`コンテンツをより理解しやすく、記憶に残るものにします。
HeyGenはコンプライアンスコンテンツの開発にどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenは、スクリプトからの`テキストからビデオ`機能などの強力な`AIツール`を提供し、プレーンテキストからビデオコンテンツを生成できます。また、多様な`AIアバター`を活用して`コンプライアンス研修`モジュールを提示し、人間のプレゼンターを必要とせずに一貫したプロフェッショナルな配信を保証します。
HeyGenでコンプライアンス研修ビデオにブランドを付けることはできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的な`ブランディングコントロール`を提供し、`研修ビデオ`が企業のアイデンティティに合致するようにします。会社のロゴを簡単に統合し、カラースキームを調整し、特定のフォントを選択して、プロフェッショナルでブランドに合った`ISO基準研修`資料を作成できます。