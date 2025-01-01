AIで簡単にIRBトレーニングビデオを作成
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、IRBトレーニングを効率化し、複雑なプロセスを効果的に説明します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
研究者や管理者が「myIRBシステム」の特定の機能をナビゲートするための60秒のチュートリアルを作成します。このビデオは、モダンでステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、画面キャプチャ要素を多用して「E-IRBシステムチュートリアル」を案内します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、各ステップを明確に説明する正確で精密なナレーションを確保し、理解とアクセシビリティを向上させるために目立つ字幕/キャプションでサポートします。
経験豊富な研究者を対象にした30秒の説明ビデオを制作し、「人間対象研究」における「インフォームドコンセント」の重要な側面に焦点を当てます。共感的でシナリオベースのビジュアルスタイルを採用し、HeyGenライブラリの関連テンプレートとシーンを使用して実際の応用を示します。音声は落ち着いた安心感のあるトーンで、メディアライブラリ/ストックサポートを活用してインパクトのあるイメージを提供し、このしばしば複雑な倫理原則を簡潔な「AI駆動ビデオ」で効果的に簡素化します。
IRB管理者とトレーニングコーディネーター向けに、AIツールを使用して「IRBトレーニング」プロセスを効率化する方法を示す45秒のプロモーションビデオをデザインします。ビジュアルアプローチはダイナミックでイラスト的にし、「IRBプロセス」に関連する多様な設定でカスタマイズ可能なAIアバターを紹介します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを活用して、効率的で魅力的なコンテンツを生成し、重要な情報を機関全体にわたって更新し配信する容易さを強調します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてIRBトレーニングビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへのジェネレーターを使用して、IRBトレーニングビデオを迅速に作成することを可能にします。この機能により、複雑なスクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、制作ワークフローを大幅に効率化します。
HeyGenはIRBトレーニングビデオの明確さを向上させるためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは高度なAIアバターとAIボイスアクターを活用して、人間対象研究やインフォームドコンセントのようなセンシティブなトピックに対してクリアな説明を提供します。私たちのプラットフォームは、IRBトレーニングビデオで重要な情報を正確に伝える高品質なナレーションを保証します。
HeyGenはE-IRBシステムのチュートリアルを効果的に開発するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、テキストの指示をビジュアルガイドに変換することで、詳細なE-IRBシステムのチュートリアルを生成するのに最適です。アバターをカスタマイズし、ブランドコントロールを使用して、特定のIRBプロセスやmyIRBシステムを正確に表現し、トレーニングをより効果的にします。
HeyGenはグローバルな倫理審査委員会トレーニングのために複数の言語をサポートしていますか？
はい、HeyGenは複数の言語を包括的にサポートしており、倫理審査委員会のコンテンツをグローバルなオーディエンスに提供することができます。これにより、IRBトレーニングビデオが世界中の研究者やスタッフにアクセス可能で理解され、コンプライアンスと理解が促進されます。