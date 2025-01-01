AIで簡単にIPO発表動画を作成

スクリプトからテキスト-to-ビデオを使用して、動画制作を効率化し、投資家を魅了しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

HeyGenのIPO発表動画メーカーを使用して、会社の従業員やパートナーを活気づける45秒の社内発表動画を作成してください。ビジュアルスタイルは祝賀的で、会社の文化と将来の成長を示し、インスピレーションを与える背景音楽を伴います。HeyGenのAIアバターを活用して、一貫したブランドのプレゼンテーションを行いましょう。
機関投資家向けに、財務実績と成長戦略に焦点を当てた90秒のIPOロードショー動画をデザインしてください。ビジュアルプレゼンテーションは権威があり、クリーンで、明確なデータビジュアライゼーションを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して説得力のあるプロフェッショナルなナレーションをサポートします。
一般公開を発表するための30秒のソーシャルメディア動画を制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルはエネルギッシュで視覚的に魅力的であり、モーショングラフィックスとアップビートな音楽を取り入れます。この動画は、HeyGenのAI駆動のビデオテンプレートを使用して、制作を簡素化する方法を強調する必要があります。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

IPO発表動画の作成方法

魅力的なIPO発表動画を簡単に作成しましょう。AI駆動のツールとプロフェッショナルなテンプレートを活用して、投資家を引き付け、制作を効率化します。

Step 1
直感的なテンプレートから作成
企業および投資家向けコミュニケーション用に設計されたAI駆動のビデオテンプレートから選択して、すぐに開始できます。スクリプトを貼り付けるだけで始めましょう。
Step 2
プロフェッショナルなAIアバターを選択
リアルでプロフェッショナルなAIアバターを使用して、発表を強化し、プレゼンテーションを際立たせましょう。
Step 3
一貫したブランド管理を適用
HeyGenの包括的なブランド管理機能を使用して、企業のロゴ、色、フォントを簡単に適用し、洗練された外観を維持します。
Step 4
動的なボイスオーバーを生成
高度なボイスオーバー生成を使用して、テキストを自然な音声に変換し、IPO発表のための明確でインパクトのあるナレーションを提供します。

使用例

魅力的なAI動画で顧客成功事例を紹介

魅力的なAI動画を使用して、会社のビジョンと価値提案を潜在的な投資家に示し、IPOに対する信頼を築きます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なIPO発表動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、企業が投資家を効果的に引き付けるためのインパクトのあるIPO発表動画を作成するための直感的なプラットフォームを提供します。AI駆動のビデオテンプレートとカスタマイズ可能な要素を活用して、創造的にストーリーを伝えましょう。

HeyGenのAI駆動のビデオテンプレートとAIアバターは、IPOロードショー動画の制作を効率化できますか？

もちろんです。HeyGenのAI駆動のビデオテンプレートとリアルなAIアバターを組み合わせることで、高品質なIPOロードショー動画の制作を大幅に効率化します。これにより、魅力的な投資家向けプレゼンテーションを効率的に作成できます。

HeyGenを使用してカスタマイズされた企業発表動画のブランド管理はどのように行われますか？

HeyGenは強力なブランド管理機能を提供し、ユーザーが企業のロゴ、色、フォントを使用して企業発表動画を完全にカスタマイズできるようにします。これにより、すべてのカスタマイズされた動画が一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。

HeyGenはどのようにしてスクリプトからテキストをプロフェッショナルな動画に変換し、ボイスオーバーを生成しますか？

HeyGenはスクリプトを洗練された動画に変換するテキスト-to-ビデオ機能に優れています。テキストを入力するだけで、HeyGenがプロフェッショナルなボイスオーバー生成と同期されたビジュアルを生成し、魅力的なコンテンツを簡単に作成します。