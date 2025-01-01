投資家を引きつける投資家ピッチビデオを作成

スクリプトからプロフェッショナルな投資家ビデオを迅速に生成し、明確な価値提案を確保し、潜在的な投資家を魅了します。

209/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
シリーズA資金調達を目指すベンチャーキャピタリスト向けに設計された60秒の投資家ピッチビデオを開発し、堅実な財務予測と簡潔な製品デモを強調します。ビジュアルの美学は洗練され、データ駆動型であり、チャートやグラフのためのスリークなアニメーションを使用し、自信に満ちた権威ある声のナレーションでサポートします。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを活用してブランドの一貫性を維持し、メディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なビジュアルを統合して製品の影響を示します。
サンプルプロンプト2
ビジネスエンジェルや個人投資家を対象にした45秒のストーリーテリングビデオを制作し、強い投資家の関与を促進します。魅力的で共感できるビジュアルを使用して明確な物語を伝え、温かく親しみやすい声のナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してスクリプトを作成し、ビデオをシームレスに生成し、自動生成された字幕/キャプションで全ての視聴者にアクセス可能にします。
サンプルプロンプト3
投資家へのアップデートのための30秒の説明ビデオを作成し、新しい製品機能や最近の市場成果を既存の投資家に効果的に伝えます。ビジュアルとオーディオのスタイルは明確でプロフェッショナルかつ情報豊かであり、シンプルなグラフィックスと親しみやすい声のナレーションを使用します。HeyGenのナレーション生成を活用して一貫したナレーションを確保し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームにビデオを簡単に適応させます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

投資家ピッチビデオの作成方法

ビジョンを示し、資金を確保するために、魅力的な投資家ピッチビデオを迅速かつプロフェッショナルに作成します。

1
Step 1
戦略的なテンプレートを選択
価値提案のすべての重要な側面をカバーすることを保証し、投資家ピッチビデオを効果的に構成するために設計された多様なカスタマイズ可能なテンプレートから選択します。
2
Step 2
プロフェッショナルなAIアバターを統合
HeyGenのAIアバターを使用して、プロフェッショナルに物語を伝え、ピッチを強化します。これらのAI駆動のビジュアルは、人間味を加え、市場機会を明確に伝えます。
3
Step 3
魅力的なスクリプトとナレーションを作成
テキストビデオ機能を使用して、書かれたコンテンツを自然なナレーションに変換します。これにより、ストーリーテリングビデオがビジネスモデルとビジョンを効果的に伝えます。
4
Step 4
ブランディングを適用し、エクスポート
ブランディングコントロールを使用してビデオをパーソナライズし、ロゴや色を追加して一貫した外観を作成します。その後、最終的な投資家ピッチビデオを希望の形式で簡単にエクスポートし、潜在的な投資家とすぐに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

投資家の信頼と関与を促進

.

潜在的な投資家を動機づけ、成長の可能性を明確に伝える強力で説得力のあるビデオを生成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして投資家ピッチビデオを強化できますか？

HeyGenはAIアバターとテキストビデオ機能を使用して、価値提案を効果的に伝える魅力的な投資家ピッチビデオを作成することを可能にします。このプラットフォームは、ピッチデッキを魅力的なストーリーテリングビデオに変え、投資家の注目を集め、資金調達の努力を促進します。

HeyGenがスタートアップピッチビデオを作成するための効果的なツールである理由は何ですか？

HeyGenはスタートアップピッチビデオ専用に設計されたカスタマイズ可能なテンプレートとAI駆動のビジュアルを提供し、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に生成することを可能にします。これにより、高い視覚的魅力を確保し、ビジネスモデルと市場機会を明確に提示することで投資家の関与を確保します。

HeyGenは製品デモと財務予測を投資家プレゼンテーションに統合するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは多様なメディアライブラリとテキストビデオ機能を使用して、製品デモと主要な財務予測を投資家プレゼンテーションにシームレスに統合することができます。複雑な情報を明確に説明するための説明ビデオを作成し、全体的なピッチビデオを強化します。

HeyGenは投資家ビデオのブランディングをどのようにサポートしますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールとカスタマイズ可能なテンプレートを提供し、投資家ビデオが一貫して会社のアイデンティティを反映することを保証します。これにより、プロフェッショナルな視覚的魅力を維持し、ブランドの存在感を強化し、より大きな投資家の関与を促進します。