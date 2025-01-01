AIで投資委員会ビデオを簡単に作成
複雑なレポートを魅力的なビデオディスカッションに変換。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、委員会を魅了します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
忙しい金融専門家向けに、ゴールドマン・サックスのような著名な企業からの「今日の注目銘柄」を要約した45秒のビデオを生成します。このビデオは、ダイナミックでテンポの速い編集と市場チャートを特徴とし、自信に満ちたエネルギッシュな声で提供されます。HeyGenのAIアバターを活用して、これらの迅速な市場インサイトを魅力的かつ効率的に提示します。
エクソンモービルのような特定の企業についての簡単な「討論」をシミュレートした30秒のビデオを、投資アナリストやポートフォリオマネージャー向けに制作します。ビジュアルプレゼンテーションは、異なる視点を伝えるために分割画面または交互のビューを利用し、バランスの取れた分析的な音声トーンを伴います。HeyGenの字幕/キャプションを統合して、すべての視聴者に明確さを確保します。
レイモンド・ジェームスを例にとって、金融会社がどのようにして投資委員会のビデオを内部更新や顧客コミュニケーションのために効果的に作成できるかを示す90秒のビデオを作成します。ビジュアルの美学は企業的でクリーンにし、ブランド要素、情報グラフィック、プロフェッショナルなスポークスパーソンを特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、洗練された高品質のコンテンツの制作を効率化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして投資委員会ビデオを効果的に作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIを活用して、スクリプトをプロフェッショナルな投資委員会ビデオに変換し、複雑な金融ディスカッションを伝えるのに最適です。テキストをビデオに変換する機能とナレーション生成機能により、詳細な市場分析や「今日の注目銘柄」の討論などのコンテンツを明確かつインパクトのある形でシームレスに制作できます。
HeyGenは金融市場分析ビデオの制作にどのような利点を提供しますか？
HeyGenは魅力的な金融ビデオの制作を効率化し、M&Aの状況やゴールドマン・サックスやレイモンド・ジェームスのような企業からのインサイトなどのトピックを迅速にカバーできます。私たちのプラットフォームには、公開コンテンツが内部または外部の視聴者に対してプロフェッショナルで一貫した外観を維持するためのブランディングコントロールが含まれています。
HeyGenは私の金融プレゼンテーションやレポートの視覚的品質を向上させることができますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して視覚的品質を大幅に向上させます。これにより、エクソンモービル、ラスベガス・サンズ、ウィン・リゾーツのような特定の企業に関するダイナミックなプレゼンテーションが可能になり、投資委員会ビデオコンテンツが魅力的でプロフェッショナルになります。
HeyGenは金融ビデオコンテンツの多様な出版ニーズをどのようにサポートしますか？
HeyGenはさまざまなアスペクト比とエクスポートオプションをサポートしており、内部コミュニケーションからCNBCのような公共配信まで、さまざまなプラットフォームに金融ビデオコンテンツを適応させるのが簡単です。字幕やキャプションの機能により、投資委員会のインサイトがどのような期間やプラットフォームでもアクセス可能で広範囲に届くことを保証します。