インターンシップ総集編動画を簡単に作成し、才能を引き付ける
HeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して、採用キャンペーンや社内利用のための魅力的なインターンシップ総集編動画を制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
会社のソーシャルメディアフォロワーや採用チーム向けに、インターン生の成功を示す45秒の「魅力的なハイライトリール」動画を制作します。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、ダイナミックなストーリーを構築し、鮮やかな音楽とクリアな字幕を加えて、さまざまなソーシャルプラットフォームでの最大限の視聴者エンゲージメントと簡単な視聴を実現します。
忙しい採用担当者やLinkedInの視聴者向けに、インターン生の最も影響力のあるプロジェクトと成果を強調する30秒の「シズルリール」を開発します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートからの迅速なビジュアルを組み込み、スクリプトオーバーレイからの簡潔なテキストを使用して重要なポイントを伝え、エネルギッシュなサウンドトラックに合わせて、印象に残る「インターンハイライトリール」を作成します。
将来のインターン生やキャリアパスを探る学生向けに、ユニークな学習環境と成長の機会に焦点を当てた90秒の「なぜここでインターンをするのか？」動画をデザインします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、明確なビジュアルと考え抜かれた声の生成を使用して、真実味のある「インターンシップ動画のアイデア」と証言を反映的で魅力的なスタイルで共有します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なインターンシップ総集編動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、スクリプトをダイナミックなビジュアルに変換することで、魅力的なインターンシップ総集編動画を作成する力を提供します。AIを活用したテンプレートとメディアライブラリを利用して、インターン生の経験と成果を示す魅力的なハイライトリールを迅速に組み立てることができます。これにより、「年次レビュー動画」を簡単かつ効果的に共有できます。
インターンシップハイライトリール用のカスタマイズ可能なテンプレートはどのようなものがありますか？
HeyGenは、インターンシップハイライトリールや採用キャンペーン用に特別に設計されたさまざまなカスタマイズ可能なテンプレートを提供しています。これらの動画テンプレートは使いやすく、ドラッグ＆ドロップエディターを使用してプロフェッショナル品質の動画を簡単に制作できます。独自のインターンシップ動画のアイデアやブランディングに合わせて迅速に適応させることができます。
HeyGenを使用してインターンシップ動画に音楽、テキスト、声を簡単に追加できますか？
はい、HeyGenは直感的なツールを提供しており、インターンシップ総集編動画に音楽、ダイナミックなテキストアニメーション、プロフェッショナルな声を簡単に追加できます。魅力的なオーディオとビジュアル要素で「インターン総集編/ハイライトリール」を豊かにし、視聴者を引き付けることができます。私たちのプラットフォームはカスタマイズを簡単にし、メッセージが強力に響くようにします。
HeyGenはプロフェッショナル品質の採用動画を強化するAIツールを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、リアルなAIアバターやテキストから動画への機能を含む高度なAIツールを活用して、採用キャンペーンを向上させます。「なぜここでインターンをするのか？」動画や「一日の生活」コンテンツをプロフェッショナルに仕上げ、トップタレントを引き付けるのに最適です。これらの機能により、動画が際立ち、会社の文化を効果的に伝えることができます。