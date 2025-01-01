国際配送動画を数分で作成
HeyGenのスクリプトからのテキスト動画を活用して、魅力的なヘルプ動画で配送ニーズを簡素化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
国際配送に関する一般的な問い合わせを持つ顧客を対象にした45秒のフレンドリーなカスタマーサポート動画を開発し、温かく親しみやすいビジュアルスタイルと、画面上のテキストで提示される重要な情報、明るい背景音楽を使用し、AIアバターが視聴者をウェブページ上の追跡情報やサポートに明確に誘導します。
潜在的な企業クライアント向けに、強力な国際配送パートナーを求める30秒のダイナミックなプロモーション動画を制作し、活気に満ちた魅力的なビジュアルスタイルと、エネルギッシュな音楽に合わせたグローバルなイメージの急速なカット、そして自信に満ちたナレーションを特徴とし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを効果的に活用して、当社の世界的なリーチと効率的なサービスをすべての配送ニーズに対応するために強調します。
既存ユーザー向けに、オンラインポータルで新しい国際配送リクエストを提出する方法を説明する50秒の実用的なガイドを作成し、画面録画と正確なナレーション指示を組み込んだ明確なステップバイステップのビジュアルスタイルで提示し、HeyGenの字幕/キャプションで最大限の明確さとアクセシビリティを向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして国際配送動画を効率的に作成するのを助けてくれますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト動画技術を使用して、国際配送動画を驚くほど効率的に作成する力を提供します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenが重要な配送情報を明確に伝えるプロフェッショナルな動画コンテンツを生成します。
HeyGenのどの機能が国際配送動画をグローバルな視聴者にアクセス可能にしますか？
国際的なリーチを実現するために、HeyGenは多言語での高度なナレーション生成と自動字幕を提供します。これにより、重要なヘルプ動画が世界中で理解され、多様な配送ニーズに対するカスタマーサポートが向上します。
HeyGenを使用して配送動画内のブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴやブランドカラーを配送動画に直接組み込むことが容易にできます。これにより、すべてのカスタマーアシスタンスとヘルプ動画で一貫したプロフェッショナルな外観を維持できます。
HeyGenはどのようにしてさまざまな配送ニーズに対応する多様な配送動画の制作を簡素化しますか？
HeyGenは豊富なテンプレートとシーンのライブラリ、メディアアップロードのサポートを通じて、多様な配送動画の制作を簡素化します。これにより、特定の国際配送ニーズに合わせた一連の配送動画を迅速に作成し、顧客に包括的なサポートを提供できます。