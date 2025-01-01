国際配送動画を数分で作成

HeyGenのスクリプトからのテキスト動画を活用して、魅力的なヘルプ動画で配送ニーズを簡素化します。

164/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
国際配送に関する一般的な問い合わせを持つ顧客を対象にした45秒のフレンドリーなカスタマーサポート動画を開発し、温かく親しみやすいビジュアルスタイルと、画面上のテキストで提示される重要な情報、明るい背景音楽を使用し、AIアバターが視聴者をウェブページ上の追跡情報やサポートに明確に誘導します。
サンプルプロンプト2
潜在的な企業クライアント向けに、強力な国際配送パートナーを求める30秒のダイナミックなプロモーション動画を制作し、活気に満ちた魅力的なビジュアルスタイルと、エネルギッシュな音楽に合わせたグローバルなイメージの急速なカット、そして自信に満ちたナレーションを特徴とし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを効果的に活用して、当社の世界的なリーチと効率的なサービスをすべての配送ニーズに対応するために強調します。
サンプルプロンプト3
既存ユーザー向けに、オンラインポータルで新しい国際配送リクエストを提出する方法を説明する50秒の実用的なガイドを作成し、画面録画と正確なナレーション指示を組み込んだ明確なステップバイステップのビジュアルスタイルで提示し、HeyGenの字幕/キャプションで最大限の明確さとアクセシビリティを向上させます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

国際配送動画の作成方法

プロフェッショナルで魅力的な動画を迅速に制作し、グローバルな顧客に複雑な国際配送プロセスを案内し、明確さとコンプライアンスを確保します。

1
Step 1
スクリプトを書く
国際配送プロセスの明確な指示を作成します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」機能を使用して、テキストを瞬時にダイナミックな動画の基盤に変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様な「AIアバター」から選択し、ブランドをプロフェッショナルに表現します。外見や声をカスタマイズして、グローバルな視聴者に親しみやすいプレゼンターを作成し、複雑な国際配送ルールを明確にします。
3
Step 3
ナレーションを生成
HeyGenの「ナレーション生成」機能を活用して、より広い国際的な視聴者にリーチします。複雑な配送動画や手続きをさまざまな言語で説明する多言語ナレーションを簡単に作成します。
4
Step 4
エクスポートと共有
さまざまなプラットフォームに最適な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を選択して、ヘルプ動画を完成させます。顧客が最も必要とする場所に国際配送ガイドを届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なソーシャルメディアコンテンツを作成

.

国際配送の更新を発表したり、一般的な質問に答えたりするために、ソーシャルメディアプラットフォーム向けの短くてインパクトのある動画を迅速に制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして国際配送動画を効率的に作成するのを助けてくれますか？

HeyGenはAIアバターとテキスト動画技術を使用して、国際配送動画を驚くほど効率的に作成する力を提供します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenが重要な配送情報を明確に伝えるプロフェッショナルな動画コンテンツを生成します。

HeyGenのどの機能が国際配送動画をグローバルな視聴者にアクセス可能にしますか？

国際的なリーチを実現するために、HeyGenは多言語での高度なナレーション生成と自動字幕を提供します。これにより、重要なヘルプ動画が世界中で理解され、多様な配送ニーズに対するカスタマーサポートが向上します。

HeyGenを使用して配送動画内のブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴやブランドカラーを配送動画に直接組み込むことが容易にできます。これにより、すべてのカスタマーアシスタンスとヘルプ動画で一貫したプロフェッショナルな外観を維持できます。

HeyGenはどのようにしてさまざまな配送ニーズに対応する多様な配送動画の制作を簡素化しますか？

HeyGenは豊富なテンプレートとシーンのライブラリ、メディアアップロードのサポートを通じて、多様な配送動画の制作を簡素化します。これにより、特定の国際配送ニーズに合わせた一連の配送動画を迅速に作成し、顧客に包括的なサポートを提供できます。