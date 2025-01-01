国際マーケティングビデオを作成してグローバル成功を目指す
正確なナレーション生成で各市場に合わせたグローバルビデオコンテンツを作成し、文化的関連性と最大の影響を確保します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
中規模企業のマーケティングマネージャー向けに、国際的なビデオコンテンツの重要な影響を強調する45秒の魅力的なビデオを作成します。ダイナミックでクリーンなグラフィックと自信に満ちた多文化AIアバターを特徴とするこのプレゼンテーションは、HeyGenのAIアバターを通じて、各市場に合わせたコンテンツのカスタマイズがどのようにしてエンゲージメントと売上を劇的に向上させるかを説明します。
国際的なビデオコンテンツの作成方法をマスターし、グローバルビジネスの拡大を目指す起業家やデジタルマーケターは、60秒の説明ビデオから恩恵を受けることができます。エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと明確なビジュアルスタイルを用いて、このビデオは実用的なアドバイスを提供し、HeyGenの字幕/キャプション機能が異なる言語グループや文化間でのアクセス性と理解を確保する上で重要な役割を果たすことを強調します。
ブランドストラテジストやマーケティングエージェンシーに最適な、洗練されたモダンな30秒のマーケティングビデオは、グローバルビジネスを真に変革するさまざまなタイプのマーケティングビデオを紹介します。このプロダクションは、多様なストック映像と説得力のあるナレーションを組み込み、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、国際的な視聴者に共鳴し、キャンペーンの効果を高める文化的に関連性のあるビジュアルを調達します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして国際マーケティングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターとローカライズされたナレーションを使用して、テキスト-to-ビデオコンテンツを生成することで、国際マーケティングビデオの制作を革新します。これにより、世界中の視聴者に合わせたビデオコンテンツのカスタマイズプロセスが大幅に簡素化され、効率的なグローバルコミュニケーションが実現します。
HeyGenは特定の文化的文脈に合ったビデオコンテンツの作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、多様なAIアバターと複数言語での高度なナレーション生成を通じて、文化的文脈に合ったビデオコンテンツの作成を可能にします。これにより、メッセージが本物の国際的な魅力を持ち、地元の視聴者に深く共鳴します。
HeyGenでグローバルビジネス向けにどのような種類のマーケティングビデオを作成できますか？
グローバルビジネス向けに、HeyGenは魅力的な説明ビデオ、プロモーションコンテンツ、ハウツーマーケティングビデオなど、多様なマーケティングビデオの作成をサポートします。テンプレートやブランディングコントロールなどの包括的なビデオコンテンツ作成ツールにより、さまざまなグローバルキャンペーンに最適です。
HeyGenはどのようにして各市場向けにビデオコンテンツをカスタマイズするのを支援しますか？
HeyGenは、自動字幕/キャプションや異なるプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズなど、各市場向けにコンテンツをカスタマイズするための強力なツールを提供します。これにより、国際的なビデオコンテンツが完璧に適応され、多様なグローバル視聴者に高いアクセス性を持つことが保証されます。