国際コラボレーション動画を作成してグローバルリーチを実現
HeyGenの強力なナレーション生成を通じて、グローバルなオーディエンスと世界中のYouTube動画に簡単に接続しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケターや教育者を対象に、世界中のYouTube動画を通じてグローバルなオーディエンスにリーチする方法を紹介する、60秒のインスピレーションを与える動画を作成してください。多様な文化的イメージを取り入れたシネマティックなビジュアルスタイルを採用し、複数の言語でメッセージを伝えるために翻訳された字幕を補完し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して効率的なコンテンツローカライゼーションを実現します。
リモートチームや国際組織向けに、異なる地域間での効率的なコラボレーションを示す、30秒の簡潔な動画を開発してください。ビジュアルスタイルはモダンで洗練され、落ち着いたプロフェッショナルなトーンと明確なオンスクリーンテキストで重要なメッセージを伝え、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して迅速に洗練されたプレゼンテーションを構築します。
グローバルチャンネルを管理するブランドを対象に、さまざまなローカルチャンネル向けにローカライズされたコンテンツを作成する力を示す、45秒のダイナミックなプロモーション動画をデザインしてください。多様な地域のビジュアルとローカライズされたナレーションを用いて異なるオーディエンスとつながるための魅力的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのナレーション生成とメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、豊かで地域特有のコンテンツを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはチームの国際的な動画コラボレーションをどのように支援しますか？
HeyGenはAIアバターを使用してスクリプトからダイナミックなコンテンツを作成することで、国際的な動画コラボレーションを簡素化します。当プラットフォームはクリエイティブプロセスを簡略化し、グローバルなオーディエンス向けにカスタマイズされた動画の効率的な制作とレビューを可能にします。
HeyGenは複数の言語で世界中のYouTube動画を作成するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、テキスト-to-ビデオ機能と複数の言語でのナレーション生成を提供することで、クリエイターが世界中のYouTube動画を制作するのを支援します。これにより、異なる地域向けにコンテンツを簡単に適応させ、ローカライズされたメッセージでより広範なグローバルチャンネルオーディエンスにリーチできます。
HeyGenは私の組織が異なる地域やローカルチャンネル向けの動画コンテンツを制作するのを支援できますか？
はい、HeyGenは異なる地域やローカルチャンネル向けにターゲットを絞った動画コンテンツを制作するために設計されています。多言語のナレーションや字幕などの機能を備えたHeyGenは、ストーリーテリングをカスタマイズし、多様なグローバルオーディエンスと効果的に関わるのを容易にします。
HeyGenはグローバルな動画プロジェクト全体で一貫したブランディングをどのようにサポートしますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを通じて、すべてのグローバルな動画プロジェクトで一貫したブランディングをサポートします。国際的なコラボレーション動画のために統一されたブランドアイデンティティを維持し、各市場向けに高品質でプロフェッショナルな出力を確保できます。