社員を引き込む社内ポッドキャスト動画の作り方

カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、プロフェッショナルで高インパクトなビデオポッドキャストで社員のエンゲージメントを高め、社内コミュニケーションを効率化しましょう。

148/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
全社員向けに60秒の社内ポッドキャスト動画を制作し、最新の四半期更新情報を効率的に伝達します。動画はモダンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルで、魅力的なグラフィックを使用し、スクリプトからのテキストを動画に変換する機能を活用して、正確で自信に満ちた情報提供を行い、複雑な情報を分かりやすくします。
サンプルプロンプト2
特定の部門の成功したプロジェクトを30秒の動画で紹介し、クロスファンクショナルなコラボレーター向けの魅力的な社内ポッドキャスト動画に変えます。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用して、クリーンで情報豊かなビジュアルデザインを実現し、アップビートな背景音楽を添えて、ベストプラクティスを強調し、部門間の知識共有を促進します。
サンプルプロンプト3
リモート社員向けに50秒のプライベートポッドキャスト動画を想像し、ワークライフバランスと生産性を維持するための実用的なヒントを提供します。動画のビジュアルとオーディオスタイルはカジュアルでありながらプロフェッショナルで、イラストレーションを用いたビジュアルと落ち着いた安心感のある声を特徴とし、字幕/キャプションをサポートしてアクセシビリティを強調し、リモートワークの利点を強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

社内ポッドキャスト動画の作り方

AIを使用して社内ポッドキャストの音声を魅力的な動画に簡単に変換しましょう。カスタマイズ可能なテンプレートとプロフェッショナルな仕上げで社員のエンゲージメントを高め、コミュニケーションを効率化します。

1
Step 1
ポッドキャストスクリプトを貼り付ける
音声コンテンツを魅力的な動画に変換するためにスクリプトを貼り付けます。スクリプトからのテキストを動画に変換する機能で、社内ポッドキャストを即座にビジュアル化します。
2
Step 2
ビジュアルを選択する
ホストやスピーカーを表現するAIアバターを選択してエンゲージメントを高めます。さまざまなAI駆動のビデオテンプレートからカスタマイズすることもできます。
3
Step 3
ナレーションとブランディングを追加する
高品質なナレーションを取り入れて明確さとブランドの一貫性を確保します。ロゴやカラーなど、会社のブランディングコントロールを簡単に適用できます。
4
Step 4
エクスポートして共有する
自動生成されたキャプションでアクセスしやすい社内ポッドキャスト動画を生成し、エクスポートして社内コミュニケーションチャネルで簡単に共有し、社員のエンゲージメントを高めます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な社内ビデオコミュニケーションを生成する

.

社員に情報を提供し、つながりを保つために、魅力的なビデオアナウンスメント、リーダーシップメッセージ、プロジェクト更新を迅速に作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして社内コミュニケーションを効率化し、社員のエンゲージメントを高めることができますか？

HeyGenは、AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、魅力的な社内ポッドキャスト動画を迅速に作成することで、社内コミュニケーションを大幅に効率化します。これにより、会社全体でより良い社員エンゲージメントを促進します。

HeyGenが提供する社内ポッドキャスト動画作成のための革新的な機能は何ですか？

HeyGenは、AI駆動のビデオテンプレートとリアルなAIアバターを提供し、スクリプトを魅力的な社内ポッドキャスト動画に変換します。ユーザーは高品質なナレーションと自動生成されたキャプションを簡単に生成し、コンテンツ作成を強化できます。

HeyGenは社内ポッドキャストの動画コンテンツをカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供し、特定のブランドガイドラインに合わせて社内ポッドキャスト動画を調整できます。ロゴやカスタムカラーを簡単に追加し、一貫したビジュアルアイデンティティを確保できます。

HeyGenで作成された社内ポッドキャスト動画の制作品質はどのようなものですか？

HeyGenは、先進的なナレーション生成と自動字幕機能を提供することで、プロフェッショナルグレードの品質を社内ポッドキャスト動画に提供します。これにより、明確でアクセスしやすいコンテンツが確保され、プライベートポッドキャストの全体的な影響力が向上します。