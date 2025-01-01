社員のエンゲージメントを高める社内ニュースレタービデオを作成

社員のエンゲージメントを高め、社内コミュニケーションを簡素化します。AI駆動のビデオ作成を使用して、影響力のある会社の最新情報を提供する魅力的なビデオニュースレターを生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

新入社員向けに、会社の文化と基本的なオンボーディング情報を温かく紹介する45秒の社内コミュニケーションビデオを想像してみてください。この歓迎と情報提供を兼ねたビデオは、クリーンなビジュアルスタイルと明確な声を用い、HeyGenのAIアバターを活用して、彼らの初期の旅を一貫して親しみやすく案内します。
最近の部門の成果を、会社全体で共有されるダイナミックな30秒の社内ニュースレタービデオでスポットライトを当てることができたらどうでしょうか？チームメンバーやプロジェクトを強調するビジュアルを用いて、この魅力的な作品を作成し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、最初から洗練されたプロフェッショナルなプレゼンテーションを実現します。
社員の生産性を向上させるために、クイックヒントとベストプラクティスを満載した45秒のビデオニュースレターを開発しましょう。スキル向上を求める同僚を対象としたこのモダンなチュートリアルスタイルのビデオは、クイックカットと強力なビジュアルエイドを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションを活用して、普遍的なアクセス性と明確な情報提供を保証します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

社内ニュースレタービデオの作成方法

直感的なAIツールを使用して、社員のエンゲージメントを高め、社内コミュニケーションを効率化する魅力的なビデオニュースレターを簡単に制作します。

Step 1
テンプレートから作成
さまざまなプロフェッショナルな「ビデオテンプレート」から選択し、社内ニュースレターを迅速に開始します。各テンプレートは、会社の最新情報のビデオ作成を簡素化するように設計されています。
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
テキストを入力し、多様なリアルな「AIアバター」から選択してメッセージを伝えます。また、自分のメディアをアップロードしてシーンをパーソナライズすることもできます。
Step 3
アクセシビリティ機能で強化
すべてのビデオに正確な「字幕とキャプション」を自動生成し、社内ニュースレターがすべての社員にとってアクセス可能で包括的であることを保証します。
Step 4
配信とエンゲージ
最終ビデオをさまざまなアスペクト比でエクスポートし、既存のプラットフォームにシームレスに統合して「社内コミュニケーション」戦略を強化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

チームを鼓舞し、モチベーションを高める

魅力的なビデオニュースレターを通じて、インスピレーションを与えるメッセージや会社の成果を共有し、ポジティブでつながりのある職場環境を育みます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして社内ニュースレタービデオのエンゲージメントを高めることができますか？

HeyGenはAIアバターとカスタマイズ可能なビデオシーンを使用して、魅力的なビデオニュースレターを作成することを可能にします。このAI駆動のアプローチは、日常的な会社の最新情報をダイナミックなコンテンツに変え、社内コミュニケーションにおける社員のエンゲージメントを大幅に向上させます。

HeyGenを使用して社内ニュースレタービデオを作成する最も簡単な方法は何ですか？

HeyGenはスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を提供し、社内ニュースレタービデオの作成を簡素化します。これにより、プロフェッショナルなビデオニュースレターを迅速に生成し、社内コミュニケーションプロセスを効率化し、貴重な時間を節約できます。

HeyGenはビデオニュースレターに字幕や多様な言語オプションを追加することをサポートしていますか？

はい、HeyGenは字幕とキャプションの強力なサポートを提供しており、AIキャプションジェネレーターを含んでいます。これにより、アクセス性が保証されます。さらに、多言語のボイスオーバーを利用して、社内コミュニケーションでグローバルな労働力に効果的にリーチすることができます。

HeyGenはどのようにして社内ビデオコミュニケーションのブランドの一貫性を確保しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや色をすべてのビデオニュースレターに統合することができます。さまざまなビデオテンプレートから選択し、シーンをカスタマイズして、すべての社内コミュニケーションで一貫したプロフェッショナルな外観を維持できます。