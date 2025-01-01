社内コミュニケーショントレーニングビデオを作成する
AIアバターを使用してスクリプトを魅力的なビデオに変換し、エンゲージメントと情報保持を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全社員を対象にした45秒の企業文化ビデオを制作し、最近の成果に焦点を当てて社員のエンゲージメントを高めます。ビジュアルとオーディオスタイルは活気に満ちたもので、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの鮮やかなストック映像を取り入れ、プロフェッショナルなボイスオーバー生成で成功事例をナレーションします。
特定の部門チーム向けに90秒のトレーニングビデオを作成し、情報保持を改善するための新しいベストプラクティスを詳述します。ビデオは教育的で簡潔なビジュアルスタイルを持ち、画面上の例とHeyGenによって生成された明確な字幕/キャプションを取り入れ、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して一貫性のある魅力的な学習体験を提供します。
新しい会社戦略を説明する75秒の社内コミュニケーションビデオを作成し、リーダーシップと全社員を対象にします。トーンは権威的でありながら親しみやすく、会話調のオーディオスタイルを持ちます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用してスムーズな配信を行い、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してさまざまなプラットフォームでの最適な視聴を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして社内コミュニケーションビデオを向上させることができますか？
HeyGenは、AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換することで、効果的な社内コミュニケーションビデオを効率的に作成する力を提供します。このアプローチは、ビデオを社内コミュニケーション戦略にシームレスに統合し、より効果的なコミュニケーションを促進します。
HeyGenは社員のオンボーディング用トレーニングビデオの作成プロセスを簡素化できますか？
はい、HeyGenはAIアバターを使用してテキストやドキュメントからプロフェッショナルなビデオチュートリアルを生成することで、トレーニングビデオや社員のオンボーディングコンテンツの作成を大幅に簡素化します。これにより、一貫したメッセージングが確保され、新入社員の情報保持とスキル開発が向上します。
HeyGenはビデオを通じて社員のエンゲージメントと企業文化をどのように向上させますか？
HeyGenは、スタジオがなくても本格的なストーリーテリングを可能にする、パーソナライズされた魅力的な企業文化ビデオやリーダーシップアップデートの作成を支援します。カスタムAIアバターとクリエイティブツールを活用することで、社員のエンゲージメントを強化する記憶に残るビデオを制作します。
HeyGenのAIビデオツールは社内コミュニケーションにおける情報保持をどのように改善しますか？
HeyGenのAIビデオツールは、複雑なテキストをAIアバターと字幕を使用した動的で視覚的に豊かなビデオプレゼンテーションに変換することで、情報保持を向上させます。ワンクリック翻訳などの機能により、異なる学習スタイルや非同期コミュニケーションをサポートし、重要な情報を世界中の社員にとってよりアクセスしやすく、記憶に残るものにします。