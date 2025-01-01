チームを引き込む社内コミュニケーションビデオを作成

AIアバターを使用して、プロフェッショナル品質の更新を迅速に提供し、従業員のエンゲージメントを高めます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
最近の会社の取り組みに関する重要な情報をすべての従業員に伝えるための45秒のリーダーシップアップデートビデオを開発します。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンで権威あるもので、プロフェッショナルなグラフィックスと明確で自信に満ちたナレーションでサポートされるべきです。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、準備したメッセージを効率的に洗練されたプロフェッショナル品質のビデオに変換し、組織全体での明確なコミュニケーションを確保します。
サンプルプロンプト2
特定の部門向けに30秒のトレーニングビデオを制作し、新しいソフトウェア機能を示して非同期コミュニケーションを促進します。ビジュアル的には、ビデオは明確なステップバイステップのチュートリアルで、画面上のテキストが目立ち、正確で情報豊富なナレーションが付随します。HeyGenの字幕/キャプションを追加して、短編ビデオをリモート学習に効果的にします。
サンプルプロンプト3
最近のプロジェクトでの優れたチームコラボレーションを祝う、インスピレーションを与える60秒の従業員認識ビデオをデザインし、会社全体で共有します。ビジュアルスタイルはダイナミックで祝祭的であり、チームメンバーのカンディッドショットやプロジェクトのマイルストーンを取り入れ、心を高揚させるサウンドトラックでバックアップされます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、内部映像を補完し、重要な成果を強調することでビジュアルストーリーテリングを強化します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

社内コミュニケーションビデオの作成方法

プロフェッショナルで明確かつ魅力的なビデオで従業員のエンゲージメントを高め、会社の更新を効率化します。シンプルな4ステップのプロセスで、チームと非同期に接続するのが簡単になります。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
メッセージをまとめ、明確なスクリプトを書きます。テキスト-to-ビデオ機能を使用して、言葉を魅力的なビジュアルコンテンツに簡単に変換します。
2
Step 2
プレゼンターを選ぶ
ブランドを代表する多様なAIアバターから選択するか、個人的なタッチを加えるために自分の映像をアップロードします。これにより、毎回プロフェッショナル品質のビデオが確保されます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを強化
会社のロゴ、ブランドカラー、ライブラリからの関連メディアを追加して、会社の文化を強化します。すべてのチームでのアクセシビリティと明確さを確保するために字幕を含めます。
4
Step 4
メッセージを共有
完成した社内コミュニケーションビデオを希望のアスペクト比でエクスポートし、配信の準備を整えます。これにより、組織全体での効果的な非同期コミュニケーションが促進されます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なリーダーシップアップデートを提供

プロフェッショナルでインスピレーションを与えるビデオメッセージをリーダーシップから制作し、会社の文化を強化し、従業員を情報提供し、モチベーションを高めます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナル品質の社内コミュニケーションビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を使用して、魅力的な社内コミュニケーションビデオを簡単に作成できるようにし、明確なコミュニケーションと一貫したブランディングを確保します。テンプレートやメディアライブラリを活用して、さまざまなニーズに合わせたプロフェッショナル品質のビデオを制作できます。

HeyGenは従業員のエンゲージメントを高めるためにどのようなクリエイティブ機能を提供していますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバター、ダイナミックなテキスト-to-ビデオ機能、会社の文化に合わせたブランディングコントロールなどの機能を通じて従業員のエンゲージメントを高めます。コメント、リアクション、テキストオーバーレイを簡単に追加して、社内ストーリーテリングをよりインタラクティブでインパクトのあるものにします。

HeyGenはさまざまな社内ビデオタイプの迅速な作成をサポートできますか？

もちろんです。HeyGenは、オンボーディングビデオ、トレーニングビデオ、リーダーシップアップデートなど、多様な社内コミュニケーションビデオを迅速に制作するために設計された効率的なオンラインビデオプラットフォームです。音声生成や字幕ツールを含む強力なAI機能が、非同期コミュニケーションのプロセスを効率化します。

HeyGenは社内ビデオでブランドの一貫性をどのように確保しますか？

HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、社内コミュニケーションビデオに会社のロゴや特定のカラーパレットを組み込むことができます。これにより、プロフェッショナル品質のビデオが一貫してブランドのカスタマイズを反映し、より強力な会社文化を構築します。