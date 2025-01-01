エンゲージメントを促進する内部キャンペーンビデオを作成

プロフェッショナルな内部キャンペーンビデオで従業員のエンゲージメントを高めましょう。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換して、魅力的なコンテンツを迅速に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
全従業員向けに、最近の会社の成果と今後の戦略的方向性を発表するための「企業ビデオ」として設計された60秒のリーダーシップアップデートを作成します。この内部コミュニケーションビデオは、フォーマルでありながらインスピレーションを与えるトーンを維持し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して正確性を確保し、組織全体でのアクセシビリティのためにプロフェッショナルな字幕を表示します。
サンプルプロンプト2
チームメンバーの貢献を祝う30秒の「従業員スポットライト」ビデオを作成し、内部チーム内でのビデオコミュニケーションと認識を向上させます。ビジュアルプレゼンテーションは本物で会話的であり、多様なテンプレートとシーンを使用し、メディアライブラリ/ストックサポートからの厳選されたビジュアルで豊かにし、ポジティブなインタビュー形式のオーディオを伴います。
サンプルプロンプト3
新しい会社のイニシアチブについての説得力のあるストーリーを語る50秒の「内部キャンペーンビデオを作成」セグメントを制作し、組織全体でのより広い採用と理解を促進することを目指します。この「ストーリーテリング」作品は、現代的なビジュアルスタイルを特徴とし、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、さまざまな内部プラットフォームでの最適な視聴のためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用し、キャンペーンを具現化するために親しみやすいAIアバターを起用する可能性があります。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

内部キャンペーンビデオの作成方法

魅力的な内部キャンペーンビデオでチームを引き込み、メッセージを強化しましょう。プロフェッショナル品質のコンテンツを簡単かつ効率的に制作します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
メッセージを作成するか、さまざまなテンプレートから選択して、内部コミュニケーションビデオのアイデアを迅速に確立します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、テキストから直接ビデオを生成します。
2
Step 2
AIアバターと声を選ぶ
会社のトーンとブランドを最もよく表すAIアバターを選択します。適切なボイスオーバー生成オプションと組み合わせて、企業ビデオのメッセージを明確に伝えます。
3
Step 3
ブランディングとビジュアルを追加
会社のブランディングコントロール（ロゴ、カラー）を適用し、メディアライブラリから関連するビジュアルを統合して、従業員のエンゲージメントを強化するメッセージを補強します。
4
Step 4
キャンペーンをエクスポートして共有
アクセシビリティのために字幕を追加して内部キャンペーンビデオを完成させ、希望のアスペクト比でエクスポートし、内部ビデオコミュニケーションチャネルに準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

オンボーディングとスキル開発を効率化

多くの内部コースや教育コンテンツを簡単に作成して、オンボーディングを加速し、従業員のスキルを向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして内部コミュニケーションビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、組織が高品質の内部コミュニケーションビデオを効率的に制作できるようにし、従業員のエンゲージメントや会社文化のビデオに最適です。

企業ビデオにHeyGenを使用する利点は何ですか？

HeyGenはビデオ作成を簡素化し、従来の録音や編集スタジオを必要とせずに、プロフェッショナルな企業ビデオ、リーダーシップアップデート、発表ビデオを迅速に生成できるようにします。

HeyGenは従業員向けの効果的なトレーニングビデオを制作するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、ボイスオーバー生成、自動字幕を備えた魅力的なトレーニングビデオを作成するための強力なツールを提供します。

オンボーディングウェルカムビデオでHeyGenを使用してブランドの一貫性を維持するにはどうすればよいですか？

HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをオンボーディングウェルカムビデオや従業員スポットライトに組み込むことができ、すべてのメッセージが会社のアイデンティティに一致するようにします。