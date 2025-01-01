チームを引き込む社内ブランドトレーニングビデオを作成
プロフェッショナルな社員オンボーディングとハウツーガイドでエンゲージメントを高めましょう。AIアバターを使用して簡単にブランド化されたトレーニングビデオを作成できます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
営業チーム向けに、新しいCRM機能の正しい使い方を示す45秒の簡潔な「ハウツー」ビデオを開発します。ビジュアルスタイルはクリーンで実用的であり、ユーザーをステップバイステップでガイドするために画面録画を組み込み、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、迅速かつ正確な指示を生成し、効果的な製品トレーニングを実現します。
マーケティングチーム向けに、新しいブランドガイドラインを説明する30秒の活気ある社内ブランドトレーニングビデオを作成します。このビデオは、ブランドの美学に従うためにHeyGenのビデオテンプレートとシーンを利用し、洗練された一貫性のあるビジュアルスタイルを持ち、アップビートなバックグラウンドトラックと明確で簡潔なナレーションを備えています。
全社員に向けた新しいポリシー更新に関する緊急の15秒の社内発表をデザインし、迅速な社内トレーニングビデオとして機能させます。ビジュアルプレゼンテーションは直接的でわかりやすく、すべての視聴者がアクセスできるように目立つ字幕/キャプションを付け、メッセージの重要性を曖昧さなく伝える明確で権威ある音声スタイルを採用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高品質なトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオプラットフォームは、カスタマイズ可能なビデオテンプレート、AIアバター、テキストからビデオへのスクリプトを使用して、プロフェッショナルなトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、ビデオ制作プロセスが大幅に効率化され、トレーニングビデオを効率的に作成できます。
HeyGenは社内トレーニングビデオでブランドの一貫性をどのように確保しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムAIアバターを社内ブランドトレーニングビデオに組み込むことができます。また、必要に応じてビデオを簡単に更新し、すべての社員オンボーディングビデオで一貫性を維持できます。
HeyGenはアクセシビリティ機能を備えた包括的なハウツービデオの作成を支援できますか？
はい、HeyGenは詳細なハウツービデオを制作するための強力なツールを提供しており、画面録画や注釈のオプションを含んでいます。また、クローズドキャプションを簡単に追加し、1クリック翻訳を活用して、より広範なアクセシビリティとリーチを実現できます。
HeyGenは組織内でのトレーニングビデオのライフサイクルと展開をどのようにサポートしますか？
HeyGenはトレーニングビデオのライフサイクル全体をサポートし、初期作成から展開、分析までをカバーします。プラットフォームはコンテンツの簡単な更新を可能にし、LMSとの互換性をシームレスに統合し、ビデオ分析を効果的に追跡できます。