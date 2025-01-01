内部発表ビデオを作成：チームを瞬時に引き付ける

明確なコミュニケーションを確保し、従業員のエンゲージメントを簡単に促進します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、内部メッセージをダイナミックなビデオに変換します。

174/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
全部署の『四半期の社員』を称える30秒の祝賀会社文化ビデオを開発してください。このビデオは、彼らの業績をダイナミックなトランジションで強調し、視覚と音声のスタイルを高揚させるものにします。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、プロフェッショナルでインスピレーションを与える作品を迅速に組み立ててください。
サンプルプロンプト2
エンジニアリング部門向けに、新しいプロジェクトの展開と主要なマイルストーンについての迅速な更新を提供する60秒の内部コミュニケーションビデオを制作してください。ビデオは情報豊かでダイナミックなビジュアルスタイルを持ち、AIアバターが複雑な概念を明確に説明します。HeyGenのAIアバターを最大限に活用して、一貫性のある魅力的なプレゼンターを提供してください。
サンプルプロンプト3
全社員向けに最近の福利厚生の変更に関する情報保持を促進することを目的とした50秒の企業アップデートビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは権威あるが親しみやすく、明確なビジュアルと理解しやすいナレーションを特徴とします。HeyGenを使用して正確な字幕/キャプションを生成し、重要な詳細をアクセス可能にしてください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

内部発表ビデオの作成方法

HeyGenのAI駆動プラットフォームを使用して、魅力的なビデオ発表を迅速に制作し、内部コミュニケーションを効率化し、従業員のエンゲージメントを向上させます。

1
Step 1
スクリプトを書く
メッセージを作成し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、言葉を瞬時に生き生きとさせ、明確な内部コミュニケーションを確保します。
2
Step 2
ビデオスタイルを選択
多様なAIアバターから選んで発表の顔にするか、HeyGenのビデオテンプレートを利用してシーンを迅速に設定し、従業員のエンゲージメントを高めます。
3
Step 3
ブランド要素を適用
ブランディングコントロールを使用してロゴ、色、フォントを追加し、内部発表ビデオを独自のものにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、あらゆる内部プラットフォームに適した形で企業アップデートを効果的に配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

影響力のある企業コミュニケーションを提供

.

魅力的な内部発表ビデオや会社文化コンテンツを作成し、ポジティブでエンゲージされた職場を育成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして内部発表ビデオを強化できますか？

HeyGenはAIビデオジェネレーターを使用して、魅力的な内部発表ビデオや企業アップデートを作成し、従業員のエンゲージメントと情報保持を大幅に向上させます。

HeyGenは内部コミュニケーションビデオにどのような機能を提供しますか？

HeyGenはAIアバターやスクリプトからのテキストビデオなどの高度な機能を提供し、多様な内部コミュニケーションビデオの作成を効率化し、すぐに始められる様々なビデオテンプレートを提供します。

HeyGenは企業ビデオのカスタムブランディングをサポートしていますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、企業のロゴや色をすべての企業アップデートや会社文化ビデオにシームレスに統合し、一貫したブランドイメージを維持します。

従業員エンゲージメントコンテンツを作成するためにHeyGenを選ぶ理由は？

HeyGenは使いやすいプラットフォームで従業員エンゲージメントを変革し、AIボイスアクターを通じて高品質な内部ビデオを迅速に制作し、複雑なビデオ編集を排除し、ビデオファーストの職場環境を促進します。