部門間ワークフロービデオを作成する
HeyGenのAIアバターを使用して、スクリプトを魅力的なビデオに変換することで、チームの効率を向上させ、複雑なデジタルワークフローを合理化します。
新入社員、特にプロジェクトマネージャーを対象に、プロジェクトのライフサイクルを開始から完了まで示す45秒のワークフロービデオを開発してください。親しみやすく、情報豊かで励みになる視覚スタイルを採用し、AIアバターが各ステップを案内します。
マーケティングチームとコンテンツクリエイター向けに、部門間のコミュニケーション更新を迅速に生成する方法を紹介する60秒のダイナミックなビデオを制作してください。視覚スタイルはモダンでインスパイアリング、音声はエネルギッシュであり、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してコンテンツ作成プロセスを効率化します。
全社員向けに、新しく導入されたデジタルツールの基本機能を説明する30秒の洗練されたAIトレーニングビデオを生成してください。ビデオは簡潔で指導的かつ自信に満ちた視覚と音声スタイルを持ち、HeyGenのボイスオーバー生成を利用してクリアな指示を提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはワークフロービデオを通じて部門間のコミュニケーションをどのように改善しますか？
HeyGenは、AIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを利用して、部門間のワークフロービデオや社内コミュニケーションビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、重要な情報を迅速に部門間で伝達し、明確で一貫したメッセージングを確保します。
AIトレーニングビデオの開発においてHeyGenが提供する利点は何ですか？
HeyGenは、高品質なAIトレーニングビデオや包括的なオンボーディングビデオを大規模な制作なしで生成するための強力なプラットフォームを提供します。テキスト-to-ビデオ変換やカスタマイズ可能なスクリプトなどのAI駆動ツールを活用して、チーム向けの魅力的な教育コンテンツを効率的に制作できます。
カスタマイズ可能なスクリプトでHeyGenはビデオ作成プロセスをどのように簡素化しますか？
もちろんです。HeyGenのプラットフォームは、既存のスクリプトやテキストをダイナミックなビデオに簡単に変換することで、ビデオ作成プロセスを簡素化します。豊富なビデオテンプレートとカスタマイズ可能なスクリプトを使用して、新しいコンテンツ作成プロジェクトを迅速に生成できます。
さまざまなデジタルワークフロー用のプロフェッショナルなビデオをどのくらい早く生成できますか？
HeyGenはコンテンツ作成を大幅に加速し、あらゆるデジタルワークフロー用のプロフェッショナルなビデオを数分で制作できます。直感的なインターフェースとAI生成アバター、テキスト-to-ビデオ機能を組み合わせることで、スクリプトから最終エクスポートまでのビデオ作成プロセスを簡素化します。