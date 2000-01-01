インタラクティブなビデオを作成する 魅力的な学習体験のために
インタラクティブな学習の力を解き放ち、ダイナミックなフィードバックと人工知能のアバターを使用して観客を魅了しましょう。
例を探る
エージェントは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
結果が気に入らないの？
これらのコマンドを試してみてください。
Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
45秒のビデオで、リアルタイム分析の力と、顧客獲得を改善しようとするマーケティング専門家のためのダイナミックなフィードバックを示しています。HeyGenのテキストからビデオへの機能を使って、技術に精通したプロフェッショナルを引き付けるスタイリッシュでモダンなビジュアルスタイルを作り出します。オーディオはクリアで情報に富んでおり、視聴者をインタラクティブなビデオプラットフォームのシームレスな統合を通じてマーケティング戦略に導きます。このビデオは、最先端技術を活用することに熱心なマーケティングチーム向けに設計されています。
90秒のバーチャルリアリティ体験を作成し、視聴者をインタラクティブな可能性の世界へと輸送するビデオを作成してください。HeyGenのメディアライブラリとストックサポートを使用して、インタラクティブなビデオクリエーターの潜在能力を際立たせる視覚的にインパクトのあるナラティブを開発します。オーディオは包み込むような雰囲気で、クリエイティブな専門家やテクノロジー愛好家の視聴者を引き付けます。このビデオはインタラクティブなビデオ制作のクリエイティブな側面を探求したい人にとって完璧です。
30秒間のビデオクイズで学生を巻き込み、楽しくインタラクティブな方法で彼らの知識をテストします。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、生徒と教育者の注意を引くカラフルで遊び心のあるビジュアルスタイルをデザインします。オーディオは楽観的でモチベーションを高めるもので、学習プロセスを楽しく効果的にします。このビデオは、教育方法にインタラクティブな要素を取り入れたい教育コンテンツクリエーターに最適です。
クリエイティブ・モーター
クルーなし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが働いているだけ
エージェントは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、動的なフィードバックとリアルタイム分析を通じて参加を向上させるために、人工知能を活用して、クリエイターがインタラクティブなビデオを簡単に設計できるように力を与えます。
AIを活用して教育における参加と維持を促進する.
Utilize interactive video branching to create immersive learning experiences that captivate and educate.
もっと多くのコースを作成して、世界中のもっと多くの学生に届けましょう.
Leverage HeyGen's interactive video platform to design engaging courses that facilitate interactive learning and project-based learning.
よくある質問
HeyGenがインタラクティブなビデオ作成をどのように改善しますか？
HeyGenは、ビデオの分岐とダイナミックなフィードバックをサポートするインタラクティブなビデオプラットフォームを提供し、魅力的でパーソナライズされた視聴体験を可能にすることで、クリエイターを強化します。
HeyGenを一流のインタラクティブビデオクリエーターにする特徴は何ですか？
HeyGenは人工知能アバター、テキストからビデオへの機能、充実したメディアライブラリーで際立っており、インタラクティブな学習体験を作成するのに理想的な選択肢となっています。
HeyGenはインタラクティブなビデオのリアルタイム分析をサポートできますか？
はい、HeyGenはリアルタイム分析を提供し、ユーザーが視聴者のエンゲージメントを追跡し、コンテンツを効果的に最適化することを可能にします。
プロジェクトベースの学習イニシアチブにHeyGenを選ぶ理由は何ですか？
HeyGenは、没入型VR学習やプロジェクトベースの学習を容易にする多様なマルチメディアツールとテンプレートを提供し、教育成果を向上させます。