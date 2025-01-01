統合を構築：セットアップビデオを即座に作成

API統合の専門家がコードなしで明確なセットアップビデオを作成できるように、HeyGenのAIアバターを使用してダイナミックなプレゼンテーションを実現します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コードなしで高度な設定を使用して統合を構築する方法を技術ユーザー向けに紹介する90秒のダイナミックなガイドを開発してください。このビデオでは、AIアバターを活用して主要な概念を説明し、視聴者の注意を引くために明確で活気のある音声スタイルを維持します。
サンプルプロンプト2
API統合の専門家を対象に、あらゆるAPIを使用して統合を構築する多様性を示す2分間の詳細なビデオを作成してください。ビジュアルと音声スタイルは非常に情報豊富で専門的なものであり、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して正確な技術的説明を提供します。
サンプルプロンプト3
SmartConnect統合における一般的な課題に対処し、迅速な技術的解決策を提供する45秒の簡潔なビデオを設計してください。新しいシステムを実装するチームやプロジェクトマネージャーに最適です。ビジュアルスタイルは迅速でパンチの効いたもので、HeyGenによって生成された目立つ字幕/キャプションを使用して最大限の明確さを確保し、影響力のある解決志向のメッセージを伝えます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

統合セットアップビデオの作成方法

複雑なAPI統合ステップをユーザーに案内するプロフェッショナルな統合セットアップビデオを簡単に作成し、コーディングの専門知識を必要とせずに理解を深めます。

1
Step 1
統合スクリプトを作成
統合プロセスの各ステップを明確かつ簡潔に記述したスクリプトを作成します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、書かれたコンテンツを簡単に音声ナレーションに変換し、効果的な統合チュートリアルの基盤を形成します。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルを選択
ガイドを提供するために多様な「AIアバター」から選択し、プロフェッショナルで魅力的なプレゼンテーションを確保します。HeyGenの豊富なメディアライブラリから関連する画像、ビデオ、背景を使用して、SmartConnectセットアッププロセスを視覚的に説明します。
3
Step 3
ブランディングと調整を適用
HeyGenの「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を使用して独自のブランドアイデンティティを適用し、ロゴやカラースキームを統合してプロフェッショナルな外観を実現します。これにより、ブランドのビジュアルスタイルに関連する高度な設定に対応できます。
4
Step 4
統合ガイドをエクスポート
ビデオが完成したら、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して、目的のプラットフォームに最適な形式で最終的な統合ガイドを生成します。明確なステップバイステップのビデオを共有して、視聴者のAPI統合プロセスを簡素化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な統合概要を制作

API統合とSmartConnectセットアップの主要な機能や初期ステップを強調する魅力的なビデオクリップを迅速に作成し、迅速な理解を促進します。

よくある質問

HeyGenのAPIを使用して統合を構築するにはどうすればよいですか？

HeyGenはシームレスな統合を可能にする強力なAPIを提供しており、既存のワークフローと当社のAIビデオ作成プラットフォームを接続できます。統合を構築するための初期ステップは、包括的な開発者向けドキュメントを確認することから始めてください。

HeyGenはAPI統合のための高度な設定を提供していますか？

はい、HeyGenのAPI統合は高度な設定を通じて包括的な制御を提供し、開発者がビデオ生成と展開をカスタマイズできるようにします。当社の柔軟なAPIは、あらゆるAPIを使用した統合をサポートし、一般的なシナリオに対してコードなしのソリューションも可能にします。

コンサルタントはHeyGen SmartConnect統合を支援できますか？

HeyGenのAPIは簡単に実装できるように設計されていますが、経験豊富なコンサルタントは複雑なSmartConnect統合を支援することができます。特定の技術要件に合わせてSmartConnectセットアップを最適化するのに役立ちます。

API統合の専門家向けにどのようなサポートが利用可能ですか？

HeyGenは、API統合の専門家が当社のビデオ生成機能を深く組み込むための専用リソースとドキュメントを提供しています。これにより、HeyGenをシステム内で最大限に活用し、API統合の専門家になるために必要なツールを確保できます。