保険プランのトレーニングビデオを簡単に作成する方法

テキストからビデオへのスクリプトを活用して、動的な教育コンテンツでエージェントのオンボーディングと理解を加速します。

サンプルプロンプト1
経験豊富な保険代理店向けに、特定の複雑なクレームプロセスのニュアンスを説明する包括的な1分間のビデオチュートリアルを開発し、教育コンテンツの重要な部分として機能します。HeyGenのAIアバターを利用して、さまざまなクライアントとのインタラクションシナリオを明確で指導的なビジュアルスタイルで示し、落ち着いた情報提供の音声トーンで効果的に保険プランのトレーニングビデオを作成します。
サンプルプロンプト2
すべての保険代理店スタッフ向けに、会社の内部ビデオライブラリを効率的にナビゲートし、継続的な学習に活用する方法を強調する45秒の魅力的なビデオを制作します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、学習ビデオやリソースの例を示し、ダイナミックでテンポの速いビジュアルスタイルとインスパイアリングな背景音楽を使用します。
サンプルプロンプト3
保険販売代理店向けに、今後のバーチャルトレーニングセッションへの参加を促し、最近の成功を祝う30秒のモチベーショナルビデオをデザインします。ビジュアルの美学は鮮やかで励みになるもので、HeyGenのテキストからビデオへのスクリプト機能を通じて直接アドレスを提供し、チームの士気を高めるためにアップビートでモチベーショナルな音楽を伴います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

保険プランのトレーニングビデオの作成方法

エージェントやチームのために明確で魅力的な保険プランのトレーニングビデオを簡単に制作し、バーチャルトレーニングセッションを強化し、価値あるビデオライブラリを構築します。

1
Step 1
スクリプトを作成し、AIアバターを選択
保険プランのトレーニング用に包括的なスクリプトを作成します。その後、プロフェッショナルなAIアバターの中から簡単に選択し、トレーニングビデオをよりダイナミックにします。
2
Step 2
ビジュアルとブランディング要素を追加
メディアライブラリから関連するビジュアルを追加してエンゲージメントを高めます。ロゴや特定の色を含む会社のブランディングコントロールを適用し、すべての教育コンテンツがブランドに完全に一致するようにします。
3
Step 3
自然なボイスオーバーを生成
高度なボイスオーバー生成を利用して、保険プランのトレーニング用に自然なナレーションを作成し、学習ビデオの明確さとプロフェッショナリズムを確保します。
4
Step 4
エクスポートしてビデオライブラリを構築
最後に、さまざまなアスペクト比に最適化された完成したトレーニングビデオをエクスポートします。エージェントが継続的な学習の一環としてアクセスできるように、成長するビデオライブラリに簡単に追加します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングビデオのエンゲージメントを向上

AIを活用したビデオ作成を利用して、保険プランのトレーニングビデオのエンゲージメントを大幅に向上させ、知識の保持を改善します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして保険プランのトレーニングビデオを効率的に作成できますか？

HeyGenはAIアバターと「テキストからビデオ」技術を使用して、魅力的な「保険プランのトレーニングビデオ」を迅速に作成することを可能にします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenが「教育コンテンツ」を「保険代理店」や「チームミーティング」用にプロフェッショナルに生成します。

HeyGenを使って保険トレーニングのための包括的なビデオライブラリを構築できますか？

はい、HeyGenは「トレーニングビデオ」の制作を拡大し、継続的な「保険トレーニング」のための広範な「ビデオライブラリ」を構築することを可能にします。「バーチャルトレーニングセッション」やエージェントの育成をサポートするために、多数の「学習ビデオ」を簡単に制作できます。

HeyGenは学習ビデオのブランディングとカスタマイズをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenはカスタムロゴやブランドカラーを含む強力なブランディングコントロールを提供し、あなたの「学習ビデオ」が代理店のアイデンティティに合致するようにします。また、「テンプレートとシーン」を利用して、ユニークで影響力のある「教育コンテンツ」を作成できます。

保険代理店向けにどのような種類のトレーニングビデオを作成できますか？

HeyGenは詳細な「保険プランのトレーニング」から特定のトピックや「セールスチャレンジ」に関する短い「3分間ビデオ」まで、多様な「ビデオ作成」を可能にします。「保険販売代理店」、「チームミーティング」、および「バーチャルトレーニングセッション」用のコンテンツを生成できます。