AIを活用した検査トレーニングビデオの作成

プロフェッショナルな安全ビデオでトレーニングの関与とコンプライアンスを向上させ、高度なAIアバターを活用します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
技術トレーナーやコンプライアンス担当者向けに、複雑な手順を詳細に説明する2分間の包括的な検査手順ビデオを開発し、画面上のテキストオーバーレイと正確な指導ナレーションを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、すべてのカスタマイズ可能なスクリプトポイントが正確かつ効率的にカバーされるようにします。
サンプルプロンプト2
従業員向けに、特定の危険に焦点を当てた60秒の安全トレーニングビデオを制作し、明確なビジュアルデモンストレーションとローカライズされた音声を使用します。ビジュアルスタイルはアクセスしやすくシンプルで、HeyGenのナレーション生成を活用して、多様な言語ニーズに効果的に情報を伝えます。
サンプルプロンプト3
チームリーダーやトレーニングコーディネーターのトレーニングへの関与を高めるために、エネルギッシュなAIスポークスパーソンが重要なメッセージを伝える45秒のダイナミックなビデオを作成します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、モダンで視覚的に魅力的なプレゼンテーションを作成し、クイックカットとモチベーションを高めるサウンドトラックで、コンテンツを瞬時に理解しやすく記憶に残るものにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

検査トレーニングビデオの作成方法

カスタマイズ可能なスクリプトとAIアバターを使用したAI駆動のビデオで安全トレーニングを効率化し、HRチームやトレーナーに最適なOSHA準拠のコンテンツを提供します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
検査手順の内容を作成し、HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用してテキストを簡単にビデオに変換します。明確で製品に正確な言語に焦点を当てます。
2
Step 2
AIスポークスパーソンを選択
ブランドを代表する多様なAIアバターから選択します。外見や声をカスタマイズして、安全トレーニングビデオをプロフェッショナルで一貫した企業アイデンティティで提供します。
3
Step 3
明確さのためのナレーションを追加
自然な音声のナレーションを生成して、安全メッセージを効果的に伝え、学習成果とアクセシビリティを向上させます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして配布
HeyGenのエクスポート機能を使用して検査トレーニングビデオを完成させます。完成したコンテンツをさまざまなプラットフォームに簡単に共有したり、モバイルアプリ統合のために統合したりして、広範なトレーニングへの関与を確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な検査手順を簡素化

複雑な検査ガイドラインや安全プロトコルを明確で簡潔なAI駆動のビデオに変換し、すべてのトレーニーにとって複雑な情報を簡単に理解できるようにします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして検査トレーニングビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、高品質な検査トレーニングビデオを効率的に生成します。ユーザーはカスタマイズ可能なスクリプトを簡単に魅力的なビジュアルコンテンツに変換でき、重要な検査手順ビデオの制作時間と労力を大幅に削減します。

HeyGenはOSHA準拠の安全トレーニングビデオをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、明確なナレーションと正確なキャプションのオプションを提供することで、OSHA準拠のビデオの作成をサポートします。これらはアクセシビリティと理解に不可欠です。プラットフォームのAIスポークスパーソンビデオは、安全トレーニングメッセージの一貫した提供を保証し、組織が重要なコンプライアンス基準を効果的に満たすのを助けます。

HeyGenはHRチームのトレーニングへの関与をAI駆動のソリューションで向上させることができますか？

もちろんです。HeyGenはAIアバターとカスタマイズ可能なシーンを使用して、HRチームやトレーナーがダイナミックで魅力的なトレーニングコンテンツを作成するのを支援します。このAI駆動のアプローチは、検査手順のような複雑なトピックをより理解しやすく記憶に残るものにし、トレーニングへの関与を大幅に向上させます。

HeyGenは企業の検査トレーニングコンテンツのブランディングとカスタマイズをサポートしますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールと幅広いテンプレートとシーンの選択肢を提供し、すべての検査トレーニングビデオで企業のアイデンティティを維持します。ブランド要素をシームレスに統合し、メディアライブラリを活用して、非常にプロフェッショナルで認識しやすい安全トレーニングビデオを作成できます。