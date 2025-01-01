インサイダー脅威トレーニングビデオを簡単に作成
サイバーセキュリティ防御を強化し、AIアバターを使用して影響力のあるトレーニングを生成することで、従業員が行動指標を特定できるようにします。
機密データを扱う従業員を対象にした90秒（1.5分）の情報ビデオを開発し、シミュレートされた「ソーシャルエンジニアリング」試行と内部脅威への潜在的な経路を示します。このビデオは、強力な「サイバーセキュリティ」実践を強調し、モダンでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、重要な予防策とベストプラクティスを強調するために目立つ字幕を使用します。
管理職と人事向けに設計された2分間の考えさせられるビデオを制作し、外部のストレス要因と職場のダイナミクスが個人の内部脅威への脆弱性にどのように影響するかを探ります。ナラティブは「職場の毒性」に微妙に触れ、組織の「レジリエンス」を育む重要性を強調し、AIアバターを使用して多様な従業員の経験を共感的なインタビュー形式で描写します。
重要なシステムや機密情報にアクセスできる人員向けに、組織の「重要インフラ」を標的とした潜在的な「スパイ活動」を描いた45秒の真剣な啓発ビデオを設計します。ビジュアルとオーディオスタイルは緊急性と影響力を持たせ、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、内部行動と外部搾取の深刻な結果を伝えます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはインサイダー脅威トレーニングビデオの作成をどのように強化しますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを利用して、効果的なインサイダー脅威トレーニングビデオの作成プロセスを簡素化します。これにより、強力なインサイダー脅威プログラムに不可欠な魅力的なコンテンツを迅速に開発できます。
HeyGenはインサイダー脅威意識キャンペーンをカスタマイズするためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは広範なブランディングコントロールとカスタマイズ可能なテンプレート＆シーンを提供し、組織がインサイダー脅威トレーニング資料をカスタマイズして作成できるようにします。行動指標やサイバーセキュリティのベストプラクティスに関連する特定のメッセージや例を簡単に統合できます。
HeyGenは組織がインサイダー脅威の意識と教育の取り組みを拡大するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは自動字幕/キャプションと多言語でのナレーション生成を通じて、トレーニングビデオのグローバル配信を可能にし、インサイダー脅威の意識と教育を大幅に拡大します。これにより、懸念される行動の報告などの重要な情報が全従業員に一貫して伝えられます。
HeyGenを使用して企業は既存のインサイダー脅威トレーニングコンテンツをどのくらい迅速に更新できますか？
HeyGenはAIアバターを使用してスクリプトをビデオに変換することで、インサイダー脅威トレーニングコンテンツを迅速に更新することを可能にします。この機動性により、ソーシャルエンジニアリングやスパイ活動などの進化する脅威に関する最新情報を常に反映したトレーニングビデオを提供できます。