結果が気に入りませんか？




サンプルプロンプト1
イノベーションファシリテーターやデザイン思考の実践者向けに設計された45秒の情報ビデオを開発し、顧客のタッチポイントをマッピングすることに焦点を当てたイノベーションワークショップビデオの作成方法を紹介します。視覚的にはクリーンでチュートリアルのような美学を採用し、明確で励みになるナレーションで視聴者を実践的なステップに導きます。HeyGenのAIアバターを活用して、複雑な情報を人間のプレゼンターを必要とせずに明確かつ魅力的に提示します。
サンプルプロンプト2
C-suiteの役員やイノベーション部門の責任者を対象にした30秒のダイナミックなビデオを制作し、チームが強化されたビデオコラボレーションを通じてアイデアを生み出す際に得られる貴重な洞察と重要なROIを示します。ビジュアルスタイルは、強力でデータ駆動のビジュアルと自信に満ちた権威ある声で、具体的な結果を強調するものにしてください。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、すべての画面上の対話を最大限にアクセス可能にします。
サンプルプロンプト3
プロダクトマネージャー、UXデザイナー、マーケティングストラテジスト向けに50秒の魅力的なビデオを生成し、ビデオコンテンツを顧客ジャーニーボードやFigmaドキュメントに統合して、よりインタラクティブなビデオイノベーションワークショップセッションを探ります。ビジュアルとオーディオスタイルは、協力的でガイドするようなもので、画面上のテキストで重要なポイントを強調し、親しみやすいナレーションを提供します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、関連する業界の映像や画像を追加し、ビジュアルストーリーテリングを強化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
レビュー

イノベーションワークショップビデオの作成方法

イノベーションワークショップのための魅力的なビデオコンテンツを簡単に制作し、複雑なアイデアをチームやステークホルダーにとって明確で実行可能な洞察に変えます。

1
Step 1
テンプレートを選択
「ビデオイノベーションワークショップ」を構成するために、ライブラリから適切なテンプレートを選択します。事前にデザインされたシーンを活用して、主要な概念を概説し、効果的に議論を導きます。
2
Step 2
ビデオスクリプトを作成
ワークショップコンテンツのための明確なスクリプトを作成し、主要な議論のポイントと活動を概説します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、テキストをダイナミックなビデオに迅速に変換し、指導のための「ビデオの使用」を強化します。
3
Step 3
ブランディングとパーソナライズを適用
「組織」のブランディングコントロールを適用して、ワークショップビデオをパーソナライズし、ロゴや色を含めます。これにより、一貫性が保たれ、コンテンツが独自のものになります。
4
Step 4
洞察をエクスポートして共有
ビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームに対応させます。洗練された「顧客のタッチポイント」ワークショップビデオを共有し、複雑なアイデアを効果的に伝え、貴重な洞察を促進します。

使用例

ワークショップの成果とアイデアを促進

イノベーションワークショップからの重要な学びと成果を共有するために、魅力的なビデオサマリーやクリップを迅速に作成し、ソーシャルメディア全体での可視性を高めます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてイノベーションワークショップビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、ユーザーが魅力的なイノベーションワークショップビデオを効率的に作成できるようにします。テキスト-to-ビデオ機能とAIアバターを使用して、スクリプトを簡単に魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、貴重な洞察を捉え、新しいアイデアを育むことができます。

HeyGenはビデオを使用して顧客のニーズにどのように応えますか？

HeyGenは、さまざまな顧客のタッチポイントでビデオを効果的に使用し、エンゲージメントを高め、顧客のニーズを理解することを可能にします。ブランディングコントロールと多用途なテンプレートを提供することで、HeyGenはビデオコンテンツがブランドのアイデンティティと目標に完全に一致し、最適なROIを実現することを保証します。

HeyGenは包括的なビデオイノベーションワークショップのためのツールを提供していますか？

はい、HeyGenはビデオイノベーションワークショップをサポートし、ワークショッププレゼンテーションスライドやウェビナービデオなどのプロフェッショナルなコンテンツを簡単に生成できるようにします。私たちのプラットフォームは、ストックメディアや字幕生成を含むすぐに使えるツールキットを提供し、クリエイティブプロセスを効率化します。

ビデオエージェンシーはHeyGenを使用してクライアントに利益をもたらすことができますか？

もちろんです。ビデオエージェンシーは、HeyGenをワークフローに統合することで、さまざまなクライアントプロジェクトのために高品質のビデオを作成し、出力を大幅に向上させることができます。HeyGenの多様なテンプレート、アスペクト比のリサイズ、簡単なエクスポートオプションは、あらゆる組織のために複数のプラットフォームでプロフェッショナルなコンテンツを効率的に制作するための貴重なツールです。