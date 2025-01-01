イノベーションワークショップビデオを簡単に作成
顧客のニーズを貴重な洞察に変えましょう。HeyGenのAIアバターを使用して、組織のアイデアを強化するダイナミックなワークショップビデオを生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
イノベーションファシリテーターやデザイン思考の実践者向けに設計された45秒の情報ビデオを開発し、顧客のタッチポイントをマッピングすることに焦点を当てたイノベーションワークショップビデオの作成方法を紹介します。視覚的にはクリーンでチュートリアルのような美学を採用し、明確で励みになるナレーションで視聴者を実践的なステップに導きます。HeyGenのAIアバターを活用して、複雑な情報を人間のプレゼンターを必要とせずに明確かつ魅力的に提示します。
C-suiteの役員やイノベーション部門の責任者を対象にした30秒のダイナミックなビデオを制作し、チームが強化されたビデオコラボレーションを通じてアイデアを生み出す際に得られる貴重な洞察と重要なROIを示します。ビジュアルスタイルは、強力でデータ駆動のビジュアルと自信に満ちた権威ある声で、具体的な結果を強調するものにしてください。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、すべての画面上の対話を最大限にアクセス可能にします。
プロダクトマネージャー、UXデザイナー、マーケティングストラテジスト向けに50秒の魅力的なビデオを生成し、ビデオコンテンツを顧客ジャーニーボードやFigmaドキュメントに統合して、よりインタラクティブなビデオイノベーションワークショップセッションを探ります。ビジュアルとオーディオスタイルは、協力的でガイドするようなもので、画面上のテキストで重要なポイントを強調し、親しみやすいナレーションを提供します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、関連する業界の映像や画像を追加し、ビジュアルストーリーテリングを強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
イノベーションワークショップのエンゲージメントを向上.
AI駆動のビデオを活用して、イノベーションワークショップをよりインタラクティブで記憶に残るものにし、参加者のエンゲージメントを高め、アイデアの保持を向上させます。
イノベーションワークショップのリーチを拡大.
ワークショップコンテンツを簡単にプロフェッショナルなビデオコースに変換し、より広いオーディエンスにリーチを拡大し、イノベーション手法へのアクセスを民主化します。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてイノベーションワークショップビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、ユーザーが魅力的なイノベーションワークショップビデオを効率的に作成できるようにします。テキスト-to-ビデオ機能とAIアバターを使用して、スクリプトを簡単に魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、貴重な洞察を捉え、新しいアイデアを育むことができます。
HeyGenはビデオを使用して顧客のニーズにどのように応えますか？
HeyGenは、さまざまな顧客のタッチポイントでビデオを効果的に使用し、エンゲージメントを高め、顧客のニーズを理解することを可能にします。ブランディングコントロールと多用途なテンプレートを提供することで、HeyGenはビデオコンテンツがブランドのアイデンティティと目標に完全に一致し、最適なROIを実現することを保証します。
HeyGenは包括的なビデオイノベーションワークショップのためのツールを提供していますか？
はい、HeyGenはビデオイノベーションワークショップをサポートし、ワークショッププレゼンテーションスライドやウェビナービデオなどのプロフェッショナルなコンテンツを簡単に生成できるようにします。私たちのプラットフォームは、ストックメディアや字幕生成を含むすぐに使えるツールキットを提供し、クリエイティブプロセスを効率化します。
ビデオエージェンシーはHeyGenを使用してクライアントに利益をもたらすことができますか？
もちろんです。ビデオエージェンシーは、HeyGenをワークフローに統合することで、さまざまなクライアントプロジェクトのために高品質のビデオを作成し、出力を大幅に向上させることができます。HeyGenの多様なテンプレート、アスペクト比のリサイズ、簡単なエクスポートオプションは、あらゆる組織のために複数のプラットフォームでプロフェッショナルなコンテンツを効率的に制作するための貴重なツールです。