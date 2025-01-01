イノベーション戦略ビデオを作成：メッセージを簡素化

複雑なコンセプトを説明するために、イノベーション戦略ビデオを視覚的に伝えます。HeyGenの強力なAIアバターを使用して、数分で魅力的なコンテンツを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
潜在的な投資家や主要なクライアント向けに設計された45秒のビジネスイノベーションビデオを作成し、新製品やサービスの破壊的な可能性を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックでインスパイアリングなものにし、高品質のストック映像と高揚感のあるバックグラウンド音楽を使用して、価値を迅速に伝えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、スクリプトを効率的に洗練されたプレゼンテーションに変換します。
サンプルプロンプト2
公の発表やソーシャルメディアキャンペーンのための30秒の企業戦略ビデオを作成し、組織の将来の成長へのコミットメントを要約します。ビデオはモダンで活気のあるビジュアルスタイルにし、クイックカットと魅力的なモーショングラフィックスを使用し、アップビートでエネルギッシュなサウンドトラックを伴います。HeyGenの字幕/キャプションをすべての対話に組み込んで、アクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト3
プロジェクトマネージャーや社内のイノベーションチームに複雑なイノベーション戦略の実施プロセスを説明する90秒の情報ビデオを生成します。教育的で明確なビジュアルスタイルを採用し、順序立てた図や箇条書きを使用して明確にし、落ち着いた権威あるナレーションを加えます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまなプラットフォームに最適化します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

イノベーション戦略ビデオの作成方法

複雑なイノベーションコンセプトをAIアバターと直感的なツールを使用して魅力的な視覚的戦略コミュニケーションに変換し、効果的にオーディエンスを引き付けます。

1
Step 1
イノベーション戦略ビデオスクリプトを作成
主要なイノベーションコンセプトを概説した包括的なスクリプトを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、テキストをダイナミックなビジュアルナラティブに簡単に変換します。
2
Step 2
視覚的戦略コミュニケーターを選択
メッセージを伝えるために、さまざまなプロフェッショナルなAIアバターから選択します。これにより、イノベーション戦略が明確かつ魅力的に伝えられ、視覚的戦略コミュニケーションが強化されます。
3
Step 3
魅力的なビジュアルとコンテキストを追加
メディアライブラリ/ストックサポートから関連する画像、ストック映像、バックグラウンド音楽を使用してビデオを豊かにします。これにより、イノベーションコンセプトや複雑なアイデアを効果的に説明します。
4
Step 4
戦略をエクスポートして共有
正確なタイミングでビデオを仕上げ、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、イノベーション戦略が完璧にフォーマットされ、どのプラットフォームでも準備が整うようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

戦略的アライメントを促進

.

新しいイノベーションイニシアチブや戦略的方向性に対する賛同を得て、チーム間のアライメントを促進するための魅力的なビデオを生成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なイノベーション戦略ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターとプロフェッショナルなナレーションを使用して魅力的なビデオコンテンツに変換することで、イノベーション戦略ビデオの作成を簡単にします。これにより、戦略ビデオの作成プロセスが非常に効率的になります。

HeyGenは複雑なイノベーションコンセプトを伝えるのに効果的なのはなぜですか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートと豊富なメディアライブラリを提供することで、視覚的な戦略コミュニケーションに優れています。これにより、イノベーションコンセプトを明確に説明し、一貫したブランドを持つインパクトのあるビジネスイノベーションビデオを制作するのに役立ちます。

HeyGenは企業戦略ビデオの制作を加速できますか？

もちろんです。HeyGenは、スクリプトをAI生成のナレーションと自動字幕付きのプロフェッショナルなビデオに変換することで、企業戦略ビデオの制作を大幅に加速します。これにより、全体的なビデオコンテンツ戦略が最適化され、迅速に展開できます。

HeyGenは戦略ビデオでブランドの一貫性をどのように確保しますか？

HeyGenは、テンプレートやシーン内でカスタムロゴやカラーパレットを含む強力なブランディングコントロールを提供します。これにより、さまざまなプラットフォームでのビデオ制作中に、すべてのイノベーション戦略ビデオがプロフェッショナルで一貫したブランドアイデンティティを維持します。