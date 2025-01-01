変革を促すイノベーションプログラムビデオを作成

HeyGenのテキストビデオ作成を活用して、スクリプトを魅力的なビデオに迅速に変換し、イノベーションプログラムを強化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
「製造」効率と「製品設計」統合におけるブレークスルーを紹介する90秒の指導ビデオを開発し、特に協働「ロボット」の役割に焦点を当てます。このコンテンツは製造業の幹部や製品開発チームを対象としており、組立ラインのダイナミックなショット、3Dモデル、正確で情報豊富なナレーション、そして現代的な産業サウンドスケープを使用します。HeyGenを使用すれば、スクリプトからのテキストビデオ作成でこのビデオを簡単に作成し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを追加できます。
サンプルプロンプト2
「人間中心設計」が技術革新をどのように推進するかを探る1.5分のインスパイアリングな短編ビデオを制作し、「共感」を未来の「技術的ビジョン」の核心要素として強調します。このビデオはUX/UIデザイナー、製品マネージャー、イノベーションリーダーを対象としており、魅力的なインタビュー、ユーザージャーニーのビジュアライゼーション、温かく安心感のある声、そしてインスパイアリングな背景音楽を特徴としています。HeyGenの字幕/キャプションがアクセシビリティを確保し、多様なテンプレートとシーンが作成プロセスを加速します。
サンプルプロンプト3
「企業世界」における「自動化」の戦略的実装による「ウェルビーイング」の向上を詳述する2分間の企業トレーニングビデオを想像してください。このビデオはHRリーダー、組織変革マネージャー、企業戦略家を対象としており、プロフェッショナルでクリーンな美学を維持し、落ち着いたが自信に満ちた声とオーケストラの背景音楽を使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してマルチプラットフォームでの配信を行い、AIアバターを利用して重要な洞察を提供します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

イノベーションプログラムビデオの作成方法

企業世界を高め、イノベーションを促進し、ポジティブな文化変革を容易にする魅力的な短編ビデオを作成します。

1
Step 1
ナラティブスクリプトを作成
イノベーションストーリーを伝えるための魅力的なスクリプトを開発します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、書かれたコンテンツをダイナミックなビジュアルに変換し、明確なストーリーテリングを実現します。
2
Step 2
魅力的なビジュアルを選択
イノベーションプログラムを表現するために、多様なAIアバターとテンプレートから選択します。これらのビジュアルは、複雑なアイデアを伝え、組織内でのイノベーションと文化変革を促進します。
3
Step 3
プロフェッショナルなブランディングを適用
ブランディングコントロール（ロゴ、カラー）を使用してブランドのアイデンティティを統合し、一貫性を維持します。これにより、ビジネスのデザイン原則に沿ったビデオが作成され、認知度が向上します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォーム向けにビデオを最終化します。チーム全体に効果的に届き、行動を促すインパクトのある短編ビデオを制作します。

短編イノベーションビデオでオーディエンスを引き付ける

イノベーションイニシアチブを強調し、より広範な認識と参加を促進するために、ソーシャルメディア向けの魅力的な短編ビデオやクリップを迅速に作成して共有します。

よくある質問

HeyGenはAIアバターのような先進技術をどのように活用して技術的ビジョンのコミュニケーションを行いますか？

HeyGenは最先端のAIアバターを活用して、複雑な技術的ビジョンを魅力的なビデオコンテンツに変換し、企業世界でのコミュニケーションを効率化します。この自動化により、詳細な説明の効率的な制作が可能になります。

HeyGenは私たちのイノベーションプログラムのために魅力的な短編ビデオを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、イノベーションプログラムビデオや短編ビデオを簡単に作成できるようにし、効果的なストーリーテリングのための強力なテキストビデオとナレーション生成ツールを提供します。その多様なテンプレートにより、プロセスが簡単になります。

HeyGenはビジネスアプリケーションのデザインにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを直接ビデオに組み込むことができ、ビジネスの一貫したデザインに最適です。また、メディアライブラリやアスペクト比のリサイズを利用して、さまざまな企業世界のプラットフォームに適合させることができます。

HeyGenはビデオを通じてイノベーションと文化変革のイニシアチブをどのようにサポートしますか？

HeyGenは明確でアクセスしやすいビデオコミュニケーションを可能にし、イノベーションと文化変革を促進します。自動字幕やナレーション生成などの機能により、ウェルビーイングに関するメッセージがすべてのオーディエンスに効果的に届くようにします。