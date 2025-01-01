審査員を驚かせる革新チャレンジビデオを作成

魅力的な短編ビデオで革新プロジェクトをプレゼンテーション。HeyGenのAIアバターを活用して、ダイナミックでプロフェッショナルなプレゼンテーションを実現します。

161/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
潜在的な投資家や技術評価者向けに、チームの実験的な作業とプロトタイプ構築の進捗を示す60秒の説得力のあるビデオを制作します。スタイルは非常に情報豊かで技術的に正確であり、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して複雑なプロセスを明確かつインパクトのある方法で説明します。
サンプルプロンプト2
一般の人々や将来のチャレンジ参加者を対象にした30秒のインスパイアリングなプロモーションビデオを開発し、革新プロジェクトのためのビデオ制作の旅を紹介します。このビデオは、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、速いペースで視覚的に豊かなスタイルで魅力的なストーリーを伝えます。
サンプルプロンプト3
国際イベント向けに20秒の簡潔でインパクトのあるビデオを作成し、革新プロジェクトをグローバルな観客に紹介する簡潔な概要を提供します。ビジュアルスタイルはインパクトがあり、理解しやすく、HeyGenの字幕/キャプションを組み込んでアクセシビリティと広範な理解を確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

革新チャレンジビデオの作成方法

HeyGenの強力なAIビデオ作成ツールを使用して、チームの革新的なプロジェクトと実験的な作業を魅力的な短編ビデオで紹介します。

1
Step 1
基盤を選ぶ
HeyGenの「テンプレートとシーン」から適切なテンプレートを選択するか、空白のキャンバスから始めて、革新チャレンジビデオの舞台を整え、「ビデオ制作」プロセスを効率化します。
2
Step 2
魅力的なコンテンツを作成
スクリプトをHeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能に入力して、ビデオコンテンツを簡単に生成し、「革新プロジェクトをプレゼンテーション」するのに役立ちます。
3
Step 3
プロフェッショナルな仕上げを追加
HeyGenの「ボイスオーバー生成」を利用して魅力的なナレーションを追加したり、「字幕/キャプション」を組み込んで、より広範なアクセスを可能にすることで、「短編ビデオ」を強化します。
4
Step 4
革新をエクスポートして共有
HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」オプションを利用して、「革新チャレンジビデオを作成」し、チャレンジプラットフォームやプレゼンテーションに完璧にフォーマットされた状態で仕上げます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なAIビデオで革新プロジェクトの成功を紹介

.

欠席しているチームメンバーや国際イベントでも、チームの実験的な作業とプロトタイプ構築を効果的に示します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な革新チャレンジビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを使用して魅力的なコンテンツに変換することで、ユーザーが迅速に魅力的な革新チャレンジビデオを作成できるようにします。これにより、審査員やステークホルダーに革新プロジェクトを効果的にプレゼンテーションする短編ビデオを作成できます。

HeyGenは革新プロジェクトをプロフェッショナルにプレゼンテーションするためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、ブランディングコントロール、字幕生成など、革新プロジェクトをプロフェッショナルにプレゼンテーションするための強力なツールを提供しています。スクリーンやプロジェクターを必要とせずに、欠席しているチームメンバーを代表するビデオやライブプレゼンテーション用のビデオを簡単に作成できます。

HeyGenは統合マーケティングキャンペーンのような多様なクリエイティブアウトプットをサポートできますか？

はい、HeyGenは統合マーケティングキャンペーン、メールキャンペーン、インパクトのあるコピーライティングビデオなど、多様なクリエイティブアウトプットに最適です。テキストからビデオへの機能と柔軟なアスペクト比のリサイズを活用して、さまざまなプラットフォームで一貫したブランドコンテンツを生成し、チームの実験的な作業を示すことができます。

HeyGenはどのようにしてビデオコンテンツを幅広い観客にとって魅力的でアクセスしやすいものにしていますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターや自動字幕などの機能を通じて、ビデオコンテンツを魅力的でアクセスしやすいものにしています。プロフェッショナルなボイスオーバー生成と豊富なメディアライブラリが、国際イベントに適したビデオの魅力をさらに高めます。