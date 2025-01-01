AIで怪我報告ビデオを作成
怪我報告システムを簡素化し、労働者の安全を向上させましょう。プロフェッショナルなAIアバターを使用して、明確な職場安全ビデオを生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
安全管理者向けに、怪我追跡アプリケーション（ITA）内で個人を怪我報告書に追加する方法を示す1.5分間の技術デモを開発してください。ビジュアルアプローチには、ソフトウェアインターフェースの正確な画面キャプチャ映像が必要で、正確な注釈と各クリックや入力を説明する知識豊富なナレーターがサポートします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを組み込んで、カスタム画面録画をシームレスに統合し、すべての指示が字幕/キャプションで明確にされるようにします。
小規模事業者とコンプライアンス担当者を対象に、OSHA 300ログの記録保持要件を解説する2分間のコンプライアンスビデオを作成してください。ビデオはフォーマルで権威あるビジュアルスタイルを採用し、複雑な規制を説明するためにプロフェッショナルなグラフィックスとシンプルなデータビジュアライゼーションを利用します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して物語を効果的に構成し、自信に満ちた説明的なボイスオーバー生成で説明を強化します。
すべての従業員と監督者向けに、効果的な危険防止における正確な怪我と病気のデータの重要な役割を強調する45秒間のインパクトのあるビデオを設計してください。ビジュアルスタイルはモダンで魅力的にし、タイムリーな報告の影響を示すために簡潔なアニメーショングラフィックスを使用し、明確で直接的な声を組み合わせます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、ダイナミックなAIアバターが重要なメッセージを伝えることで視聴者を引き付けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは怪我報告ビデオの作成プロセスをどのように改善できますか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターと自動音声でプロフェッショナルなプレゼンテーションに変換することで、怪我報告ビデオを効率的に作成する力を与えます。これにより、重要なインシデントレポートの文書化プロセスが合理化され、チームに対する明確さが向上します。
HeyGenは怪我報告システムの説明にどのような役割を果たしますか？
HeyGenは、AIアバターと事前にデザインされたテンプレートを使用して魅力的なビデオガイドを作成することで、複雑な怪我報告システムの説明を簡素化します。これらのビジュアルツールは、スタッフが怪我や病気のデータを正確に記録する方法をトレーニングするのに効果的です。
HeyGenはOSHA 300ログ要件のコンプライアンスをビデオで維持するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは、OSHA 300ログの正確な記録保持の重要性とプロセスを説明する明確で簡潔なビデオを制作するのに役立ちます。AIアバターを利用することで、これらのビデオはコンプライアンス手続きに関する一貫したプロフェッショナルなコミュニケーションを保証します。
HeyGenは私たちのブランドを使用した職場安全ビデオの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、すべての職場安全ビデオに会社のロゴや色をシームレスに組み込むことができます。また、テンプレートやメディアライブラリを活用して、すべてのビデオが危険防止のためにブランドアイデンティティに一致するようにします。