行動を促す強力なCSRビデオを作成

カスタマイズ可能なテンプレートとシーンで簡単に認知を広め、行動を促します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングおよびコミュニケーションチーム向けに、HeyGenのCSRイニシアティブビデオテンプレートがいかに簡単に魅力的なコンテンツを作成できるかを示す45秒のアニメーション説明ビデオを想像してください。このビデオは、クリーンでモダンなビジュアルスタイルと簡潔なナレーションを特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーン、スクリプトからのテキストビデオ機能を利用して迅速なコンテンツ作成を紹介します。
サンプルプロンプト2
一般の人々やソーシャルメディアのフォロワーをターゲットに、会社の影響力を広めるための30秒のソーシャルメディアリールをデザインしてください。このビデオは、ダイナミックで視覚的に豊かで感情に訴えるスタイルを持ち、心を高揚させるバックグラウンドミュージックと画面上の字幕を使用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを最大限に活用して魅力的なビジュアルを提供します。
サンプルプロンプト3
ブランドマネージャーやPRプロフェッショナルがCSRビデオを効果的に広めるための55秒の企業概要を作成してください。このプロンプトは、洗練されたプロフェッショナルで影響力のあるビジュアルストーリーテリングスタイルを要求し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してプラットフォーム適応性を高め、スクリプトからのテキストビデオで効率的なコンテンツ生成を行います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

イニシアティブ概要ビデオの作成方法

直感的なビデオ作成プラットフォームで、認知を広め、行動を促す強力なCSRビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
プロフェッショナルなCSRイニシアティブビデオテンプレートから選び、プロジェクトを迅速に開始します。多様なテンプレートとシーンを活用して、完璧な基盤を見つけましょう。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
スクリプトを追加し、視覚要素を調整してビデオをパーソナライズします。スクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、魅力的なナarrativesを簡単に生成し、コンテンツをカスタマイズ可能にします。
3
Step 3
ブランディングで強化
会社のロゴ、色、ストックメディアを統合してブランドアイデンティティを反映させます。ブランディングコントロール（ロゴ、色）を適用して、会社の影響力をプロフェッショナルに示します。
4
Step 4
エクスポートして広く共有
イニシアティブ概要ビデオを完成させ、配信の準備をします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、CSRビデオを広く共有します。

使用例

AIビデオでイニシアティブの影響を示す

魅力的なAIビデオを制作し、CSRイニシアティブを効果的に示し、具体的な影響を示してステークホルダーとの信頼を築きます。

よくある質問

なぜマーケティングおよびコミュニケーションチームはHeyGenを使って強力なCSRビデオを作成するべきですか？

HeyGenは使いやすいビデオ作成プラットフォームを提供し、マーケティングおよびコミュニケーションチームがCSRイニシアティブのために魅力的なコンテンツを簡単に作成できるようにします。私たちのプラットフォームは、認知を広め、行動を促し、高品質なCSRビデオを通じて会社の影響力を増幅します。

HeyGenはCSRイニシアティブビデオテンプレートを提供して、作成を効率化しますか？

はい、HeyGenはさまざまなカスタマイズ可能なCSRイニシアティブビデオテンプレートを提供しており、プロフェッショナルで魅力的なコンテンツを迅速に作成できます。これらのテンプレートは、ロゴや色を含むブランドコントロールでパーソナライズでき、メッセージが本物として響くようにします。

HeyGenは魅力的なCSRビデオを作成するためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenはリアルなAIアバター、テキストからビデオ生成、AIボイスオーバー機能などの高度なAI機能を活用して、CSRビデオを強化します。これらのツールは、複雑なメッセージをアクセスしやすく、影響力のある形で効率的に伝えるために、非常に魅力的なコンテンツを作成するのに役立ちます。

HeyGenで作成したCSRビデオをどのようにして会社の影響力を最大化するために共有できますか？

HeyGenでCSRビデオを作成した後、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比で簡単にエクスポートでき、ソーシャルメディアや他のチャネルで広く共有できます。これにより、メッセージが幅広いオーディエンスに届き、認知を広め、会社の影響力を最大化します。