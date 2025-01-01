イニシアチブ発表動画を作成: 迅速に話題を生成

「テンプレートとシーン」を使用して、話題を生み出し、ターゲットオーディエンスを効果的に引き込む魅力的な製品発表キャンペーンを作成しましょう。

サンプルプロンプト1
新しい会社全体のイニシアチブ発表の目的と影響を明確に説明する45秒の説明動画を作成します。このプロフェッショナルなプレゼンテーションは、内部の利害関係者や潜在的な外部パートナーを対象に、クリーンなビジュアルスタイルと安心感のある権威あるナレーションを特徴としています。HeyGenのAIアバターを活用して、重要なメッセージを一貫して魅力的に伝え、統一感のある情報豊かな体験を提供します。
サンプルプロンプト2
今後の製品発表キャンペーンに関する話題を生み出すために、活気ある60秒のソーシャルメディア動画を作成します。このダイナミックな作品は、一般の人々にアピールし、クイックカット、大胆なグラフィックス、アップビートでトレンドのオーディオトラックを使用します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、ブランドのメッセージに完璧に合う目を引く映像や画像を見つけましょう。
サンプルプロンプト3
新しいサービスを紹介するために、強力なストーリーテリングを用いた魅力的な30秒の発表動画を制作します。クリエイティブなプロフェッショナルのニッチ市場に向けて、芸術的で感情的なビジュアル美学とシネマティックで考えさせられる音楽スコアを使用します。HeyGenのボイスオーバー生成機能は、提供する製品の複雑な物語を伝えるのに最適な、深く表現力豊かなナレーションを可能にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

イニシアチブ発表動画の作成方法

HeyGenのAI搭載ツールを使用して、注目を集め、期待を高める魅力的な製品発表動画を簡単に作成しましょう。

1
Step 1
ビデオテンプレートを選択
製品発表動画の作成を開始するために、プロフェッショナルなビデオテンプレートの豊富なライブラリから選択します。
2
Step 2
スクリプトを作成
魅力的なスクリプトを作成し、AI搭載のテキストからビデオへの機能を活用して、製品のストーリーテリングを効果的に伝えます。
3
Step 3
ブランディングを適用
カスタムブランディングコントロールを適用し、ロゴやカラースキームをシームレスにビデオに統合して、一貫したブランドイメージを維持します。
4
Step 4
エクスポートして話題を生む
高品質なイニシアチブ動画を制作し、さまざまなプラットフォームに最適なアスペクト比で話題を生む準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスピレーションを与える発表を届ける

イニシアチブのビジョンを明確に伝え、ターゲットオーディエンスに自信と熱意を与えるモチベーショナルビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして効果的な製品発表動画の作成を効率化しますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、スクリプトを入力するだけで魅力的な製品発表動画を作成する力を与えます。多様なAIアバターと直感的なツールを活用して、あらゆるイニシアチブのために高品質な発表動画を迅速かつ効率的に制作できます。

HeyGenは新製品発表の話題を生み出すためにどのようなクリエイティブな機能を提供しますか？

HeyGenは、豊富なビデオテンプレート、カスタムアニメーション、包括的なメディアライブラリを備えた製品発表キャンペーンのクリエイティブなストーリーテリングを支援します。ターゲットオーディエンスを魅了する説明動画やティーザー動画を作成して、簡単に話題を生み出しましょう。

HeyGenは継続的なキャンペーンのために複数のイニシアチブ発表動画を迅速に開発するのに適していますか？

はい、HeyGenは製品発表キャンペーンのためのビデオマーケティングの取り組みを効率的かつコスト効果的に拡大するために特別に設計されています。カスタマイズ可能なビデオテンプレートと強力なテキストからビデオへの機能を活用して、さまざまな発表に合わせたイニシアチブ発表動画を迅速に作成できます。

HeyGenはすべての製品発表動画でブランドの一貫性をどのように確保しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、フォントをすべての製品発表動画に簡単に統合できます。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なテンプレートライブラリを使用して、すべてのマーケティング資産で一貫したビジュアルアイデンティティを維持することがシームレスです。