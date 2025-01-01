AIで簡単にインフォセック基礎ビデオを作成
AIアバターを使用した魅力的なマイクロラーニングスタイルのビデオで、サイバーセキュリティトレーニングを強化し、従業員の記憶定着を向上させます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員と企業チーム向けに、ソーシャルエンジニアリング防御に関する90秒（1.5分）のトレーニングビデオを制作します。プロフェッショナルでシナリオベースのビジュアルと権威あるナレーションを特徴とし、HeyGenのAIアバターを使用して実際のインタラクションをシミュレートし、ポリシー遵守と安全な実践の重要な原則を効果的に示します。
IT関連スタッフと一般従業員向けに、一般的なサイバーセキュリティ脅威を詳述する2分間の包括的な情報ビデオを設計します。このビデオは、インフォグラフィックを多用したビジュアルスタイルと動的なトランジション、落ち着いた情報提供のナレーションを使用します。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して制作を効率化し、重要な情報がより学びやすく記憶に残りやすくなるようにします。
全従業員を対象に、サイバーセキュリティのベストプラクティスへの従業員の関与を高めることを目的とした45秒のビデオを制作します。モダンなビジュアルスタイルと画面上のテキストハイライト、自信に満ちたナレーションを使用します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、一貫性のあるプロフェッショナルな音声トラックを追加し、マイクロラーニングスタイルが全従業員にとって効果的で記憶に残るものとなるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして従業員向けの魅力的なサイバーセキュリティトレーニングを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはリアルなAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、魅力的なサイバーセキュリティトレーニングビデオを作成する力を提供します。これらのビデオは、フィッシング意識やポリシー遵守などの重要なトピックをカバーし、従業員の関与と重要な情報の記憶定着を確保します。
HeyGenはインフォセック基礎ビデオ専用のテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはインフォセック基礎ビデオを迅速に作成するために適応可能なさまざまなカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを提供しています。これらのテンプレートは制作プロセスを効率化し、効果的なマイクロラーニングスタイルのトレーニングに集中できるようにします。
HeyGenはビデオ制作にどのようなAI駆動ツールを利用していますか？
HeyGenはAIアバターやテキスト・トゥ・ビデオ機能を含む高度なAI駆動ツールを活用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換します。これには高品質のボイスオーバー生成や字幕オプションが含まれ、インフォセック基礎ビデオの制作プロセスを大幅にスピードアップします。
HeyGenでサイバーセキュリティトレーニングビデオのブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは完全なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴを追加したり、色を調整したり、自社のメディアを従業員トレーニングビデオに組み込むことができます。これにより、サイバーセキュリティトレーニングコンテンツがブランドと一貫し、ポリシー遵守を強化します。