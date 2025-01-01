AIで簡単にインフォセック基礎ビデオを作成

AIアバターを使用した魅力的なマイクロラーニングスタイルのビデオで、サイバーセキュリティトレーニングを強化し、従業員の記憶定着を向上させます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員と企業チーム向けに、ソーシャルエンジニアリング防御に関する90秒（1.5分）のトレーニングビデオを制作します。プロフェッショナルでシナリオベースのビジュアルと権威あるナレーションを特徴とし、HeyGenのAIアバターを使用して実際のインタラクションをシミュレートし、ポリシー遵守と安全な実践の重要な原則を効果的に示します。
サンプルプロンプト2
IT関連スタッフと一般従業員向けに、一般的なサイバーセキュリティ脅威を詳述する2分間の包括的な情報ビデオを設計します。このビデオは、インフォグラフィックを多用したビジュアルスタイルと動的なトランジション、落ち着いた情報提供のナレーションを使用します。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して制作を効率化し、重要な情報がより学びやすく記憶に残りやすくなるようにします。
サンプルプロンプト3
全従業員を対象に、サイバーセキュリティのベストプラクティスへの従業員の関与を高めることを目的とした45秒のビデオを制作します。モダンなビジュアルスタイルと画面上のテキストハイライト、自信に満ちたナレーションを使用します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、一貫性のあるプロフェッショナルな音声トラックを追加し、マイクロラーニングスタイルが全従業員にとって効果的で記憶に残るものとなるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
インフォセック基礎ビデオの作成方法

HeyGenのAI駆動ツールを使用して、魅力的なサイバーセキュリティトレーニングビデオを簡単に制作し、現代の脅威に対する従業員の意識と学習定着を向上させます。

1
Step 1
インフォセック基礎ビデオテンプレートを選択
HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」ライブラリを活用して、サイバーセキュリティトレーニングビデオ制作を簡単に開始し、コンテンツを効果的に構築します。
2
Step 2
AIアバターを選択しスクリプトをカスタマイズ
さまざまな「AIアバター」から選択し、スクリプトを適応させて、重要な情報を効率的に伝えることでメッセージの明確さを向上させます。
3
Step 3
魅力的なボイスオーバーとビジュアルを追加
HeyGenの高度な「ボイスオーバー生成」機能を使用して高品質のコンテンツで視聴者を魅了し、複雑なトピックを理解しやすくします。
4
Step 4
最終的なサイバーセキュリティトレーニングをエクスポート
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してプロジェクトを締めくくり、完成したビデオがプラットフォーム全体での配信に完璧にフォーマットされ、学習と記憶定着を支援します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なインフォセック概念を簡素化

アクセスしやすいAI生成ビデオ説明を使用して、複雑なサイバーセキュリティ脅威とポリシー遵守ガイドラインを明確に伝えます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして従業員向けの魅力的なサイバーセキュリティトレーニングを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはリアルなAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、魅力的なサイバーセキュリティトレーニングビデオを作成する力を提供します。これらのビデオは、フィッシング意識やポリシー遵守などの重要なトピックをカバーし、従業員の関与と重要な情報の記憶定着を確保します。

HeyGenはインフォセック基礎ビデオ専用のテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはインフォセック基礎ビデオを迅速に作成するために適応可能なさまざまなカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを提供しています。これらのテンプレートは制作プロセスを効率化し、効果的なマイクロラーニングスタイルのトレーニングに集中できるようにします。

HeyGenはビデオ制作にどのようなAI駆動ツールを利用していますか？

HeyGenはAIアバターやテキスト・トゥ・ビデオ機能を含む高度なAI駆動ツールを活用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換します。これには高品質のボイスオーバー生成や字幕オプションが含まれ、インフォセック基礎ビデオの制作プロセスを大幅にスピードアップします。

HeyGenでサイバーセキュリティトレーニングビデオのブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは完全なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴを追加したり、色を調整したり、自社のメディアを従業員トレーニングビデオに組み込むことができます。これにより、サイバーセキュリティトレーニングコンテンツがブランドと一貫し、ポリシー遵守を強化します。