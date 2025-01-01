AIで数分でインフォセック意識向上ビデオを作成
チームに重要なセキュリティ知識を提供します。フィッシングやデータ保護などのトピックにリアルなAIアバターを使用して、魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成できます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
リモートおよびハイブリッドワークフォース向けに、セキュアなコラボレーションとデバイス管理に焦点を当てた2分間の「データ保護」意識向上ビデオを開発します。スタイルは魅力的で情報豊かであり、さまざまな在宅勤務シナリオを表現する多様なAIアバターを使用します。HeyGenのAIアバターを活用して、指導内容にリアルな個性を与えます。
一般ユーザーと新入社員向けに「二要素認証」の重要性と設定方法を説明する60秒のアニメーションチュートリアルをデザインします。視覚スタイルはクリーンでステップバイステップ、そして簡単にフォローできるもので、明るく励みになる音声トーンで補完されます。HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、プロセスをナレーションし、明確さとエンゲージメントを最大化します。
小規模ビジネスオーナーと非技術スタッフ向けに「マルウェアとランサムウェア」の脅威を認識するための45秒の緊急かつ明確な情報ビデオを作成します。視覚と音声のスタイルは、過度な警戒を引き起こさずに潜在的な感染シナリオを示す高インパクトのストックメディアを使用して、重要な警告を簡潔に伝えます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのアセットを組み込んで、視覚的な物語を効果的に強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAI駆動のインフォセック意識向上ビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用し、ユーザーがスクリプトからサイバーセキュリティ意識向上ビデオを簡単に生成できるようにします。これにより、影響力のあるセキュリティトレーニングプログラムの制作が効率化され、すべてのモジュールで一貫したメッセージングが確保されます。
HeyGenは異なるトレーニングニーズに合わせてインフォセック意識向上ビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なシーン、ブランディングコントロール、メディアライブラリを提供し、サイバーセキュリティ意識向上ビデオを調整できます。フィッシング、マルウェア、セキュリティのベストプラクティスなどのトピックをカバーするために、関連するビジュアルとブランディングを使用してコンテンツを簡単に適応させることができます。
HeyGenは多言語のサイバーセキュリティ意識向上にどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは強力なボイスオーバー生成と字幕をサポートしており、複数の言語でサイバーセキュリティ意識向上ビデオを作成できます。これにより、セキュリティのベストプラクティスとデータ保護ガイドラインがグローバルな労働力に効果的に届くことが保証されます。
HeyGenはインフォセック意識向上ビデオを迅速に作成するプロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenはスクリプトを直接AIアバターとボイスオーバーを使用して洗練されたビデオに変換することで、AIビデオ生成を簡素化します。この迅速なテキストからビデオへのプロセスにより、組織は二要素認証やデータ保護などのトピックに関するマイクロラーニングコンテンツを効率的に制作できます。