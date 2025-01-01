バイラルキャンペーンのためのインフルエンサーストラテジービデオを作成

ブランド認知度を最大化し、ターゲットオーディエンスを引き付けます。HeyGenのAIアバターを使用して、魅力的なビデオコンテンツを生成し、制作プロセスを効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターやマーケティングプロフェッショナルを目指す人々に最適な、60秒のビジュアルでインフルエンサー動画の作成の基本を紹介します。真実味のあるストーリーテリングと革新的なスクリプトアイデアに焦点を当て、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの活気あるストック映像を取り入れ、視聴者がインフルエンサー動画キャンペーンについて創造的に考えるように促すアップビートなサウンドトラックを使用します。
サンプルプロンプト2
ブランドストラテジストやデータ駆動型マーケター向けに、成功したインフルエンサーマーケティングの取り組みを評価するために重要な主要業績指標を説明する30秒の教育的なコンテンツを開発します。ビジュアルはインフォグラフィックスタイルで、クリーンでデータに焦点を当て、HeyGenによって生成された簡潔なナレーションと自動字幕/キャプションをサポートし、複雑な指標を幅広いオーディエンスにわかりやすくします。
サンプルプロンプト3
インフルエンサーと協力する際の効率的な制作プロセスを説明する50秒の情報動画がマーケティングチームやプロジェクトマネージャーに必要です。モダンでステップバイステップのビジュアルアプローチを採用し、自信に満ちたナレーションを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、詳細な計画を迅速に魅力的なビジュアルガイドに変換し、明確さを高め、コンテンツ作成のワークフローを加速します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

インフルエンサーストラテジービデオの作成方法

HeyGenのAIパワードツールを活用して、スクリプトから最終エクスポートまで、ブランドのリーチを高めるための効果的なインフルエンサーマーケティングビデオを簡単に制作します。

1
Step 1
ビデオ戦略を作成
目標とターゲットオーディエンスを明確にして、インフルエンサーマーケティング戦略を定義します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、インフルエンサービデオキャンペーンのクリエイティブプロセスを開始します。
2
Step 2
魅力的なコンテンツを生成
スクリプトをダイナミックなビデオに変換します。HeyGenのAIアバターを使用してメッセージを生き生きとさせ、視聴者の注意を引く魅力的なインフルエンサービデオを作成します。
3
Step 3
ブランド要素を適用
ビデオの魅力を高め、ブランドの一貫性を維持します。HeyGenのブランディングコントロールを使用して、ロゴやブランドカラーを追加し、オーディエンスとの信頼性を構築します。
4
Step 4
最適化と配信
さまざまなプラットフォーム向けにビデオを準備します。HeyGenのアスペクト比リサイズとエクスポートを活用して、異なるソーシャルプラットフォーム向けにコンテンツを最適化し、シームレスな配信戦略を確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

本物の製品テスティモニアルを作成

信頼を築き、真実味のあるナarrativesでブランド認知度を高めるために、魅力的なインフルエンサーのテスティモニアルや製品ショーケースを開発します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なインフルエンサービデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターとテキストビデオ技術を使用して、インフルエンサービデオキャンペーンを効率的に作成することを可能にします。魅力的なビデオコンテンツフォーマットを簡単に生成でき、インフルエンサーマーケティング戦略における時間とリソースを節約します。

HeyGenでインフルエンサーマーケティング戦略ビデオのブランディング要素をカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、インフルエンサーストラテジービデオがブランドに完全に一致するようにします。ロゴを組み込み、色を調整することで、すべてのソーシャルプラットフォームでの一貫性と信頼性を維持できます。

HeyGenはインフルエンサービデオキャンペーンのためにどのようなスクリプトアイデアをサポートしていますか？

HeyGenはスクリプトから最終ビデオまでの全制作プロセスをサポートします。スクリプトアイデアを直接入力し、テキストビデオ機能とボイスオーバー生成を組み合わせて、インフルエンサーとのコラボレーションに適したプロフェッショナルなビデオに変換します。

HeyGenはさまざまなソーシャルプラットフォーム向けにインフルエンサービデオコンテンツをどのように最適化しますか？

HeyGenはアスペクト比のリサイズと多様なエクスポートオプションを提供し、インフルエンサービデオコンテンツがどのソーシャルプラットフォームにも最適化されるようにします。これにより、配信戦略をサポートし、ターゲットオーディエンスに効果的にリーチし、ブランド認知度を最大化します。