インフルエンサープログラムビデオを作成してリーチを最大化
超リアルなAIアバターで魅力的なクリエイターマーケティングビデオを生成し、手頃な価格でエンゲージメントを向上させましょう。
マーケティングマネージャー向けに、AIインフルエンサーを使用した仮想の成功したクリエイターマーケティングキャンペーンを紹介する45秒の説得力のあるナラティブを制作します。現代的でインスピレーションを与えるビジュアルスタイルとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを用いて、シンプルなテキストからビデオへの変換がどのようにインパクトのあるブランドストーリーに変わるかを示します。
コンテンツクリエイターとマーケティングチーム向けに、インフルエンサープログラムのコンテンツを迅速に作成する方法をガイドする60秒の説明ビデオを開発します。明確なステップバイステップのビジュアルと落ち着いた指導的なナレーションを使用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用してビデオ作成を効率化する方法を強調します。
高品質でカスタマイズされたインフルエンサーコンテンツを求めるブランドを対象とした洗練された30秒の広告をデザインします。異なるAIアバタースタイルとカスタム背景の洗練されたビジュアルを紹介し、プロフェッショナルなバックグラウンドミュージックを伴い、スタイルをカスタマイズし、先進的なボイスオーバー生成で完璧なメッセージを実現する能力を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてブランドのためのユニークなAIインフルエンサービデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenのAIインフルエンサー生成機能を使用すると、シンプルなテキストプロンプトから超リアルなAIインフルエンサーと魅力的なアバタービデオを作成できます。スタイルや声をカスタマイズできるため、現代のクリエイターマーケティングやシームレスなブランドコラボレーションに最適です。
HeyGenがビデオ作成のための強力な生成AIツールである理由は何ですか？
HeyGenは、テキストスクリプトを高品質なビデオコンテンツに変換することでプロフェッショナルなビデオ作成を効率化します。AIビデオジェネレーターは強力なテキストからビデオへの機能をサポートし、テンプレートや豊富なメディアライブラリを提供して、驚くべきビデオを効率的に制作します。
HeyGen内でAIアバターやビデオのスタイルをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供しており、AIアバターやビデオのスタイルをブランドの美学に完全に合わせることができます。ロゴや色などのブランディングコントロールも適用でき、すべてのビデオが一貫したクリエイティブ品質を維持します。
HeyGenはソーシャルメディアプラットフォームでのクリエイターマーケティングをどのようにサポートしますか？
HeyGenはコンテンツクリエイターが魅力的なビデオ広告を制作し、インフルエンサープログラムビデオを簡単に作成するのを支援します。アスペクト比のリサイズ、ボイスオーバー生成、字幕などの機能を備え、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに高品質なコンテンツを最適化し、公開するプロセスを簡素化します。