インフルエンサーガイドラインビデオを作成する
インフルエンサーマーケティングキャンペーンのための魅力的なビデオガイドラインを簡単に作成します。スクリプトからのテキストビデオを使用して、一貫したブランドメッセージングと本物のエンゲージメントを確保します。
既存のブランドインフルエンサー向けに、効果的なビデオコンテンツ作成のための重要な「すべきこととすべきでないこと」を明確に示す30秒のビデオを制作することがあなたの任務です。この作品は、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、効率的な制作を実現するために、クイックカットとインパクトのあるテキストオーバーレイを特徴とするダイナミックなビジュアルスタイルを求めています。
経験豊富なインフルエンサーを対象にした、60秒の「ブランドストーリーテリング」ビデオを作成することを考えてください。このビデオは、彼らのコンテンツをブランドのコアナラティブとシームレスに統合する方法を示し、シネマティックで感情的なビジュアルとオーディオスタイルを使用し、HeyGenの広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用して、深く共鳴する背景ビジュアルを提供します。
TikTokのようなプラットフォーム向けに「エンゲージングビデオガイドライン」を最適化するためのベストプラクティスを示す、すべてのアクティブなインフルエンサーを対象とした迅速な30秒のチュートリアルビデオが必要です。このビデオは、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用してクイックヒントを効果的に構成し、明確なAIボイスオーバーによってナレーションされる、クリーンで指導的なビジュアルスタイルを採用する必要があります。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なインフルエンサーガイドラインビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターと強力なテキストビデオジェネレーターを使用して、プロフェッショナルで魅力的なインフルエンサー向けのビデオガイドラインを作成することを可能にします。これにより、ビデオコンテンツ作成プロセスが効率化され、効果的なインフルエンサーマーケティングのための明確で一貫したブランドメッセージングが確保されます。
HeyGenはインフルエンサーオンボーディングにどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenは、高度なAIアバターとAIボイスアクターを活用して、インフルエンサーオンボーディングのためのリアルで一貫性のあるビデオコンテンツを制作します。この技術により、ブランドは多言語のボイスオーバーを備えたカスタマイズされたビデオを効率的に作成し、オンボーディング体験を向上させることができます。
HeyGenはインフルエンサーキャンペーンのブリーフィングビデオでのブランディングと一貫性を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、カスタムロゴや色を含む強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのキャンペーンブリーフィングビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。この機能は、すべてのビデオコンテンツでの一貫したブランドストーリーテリングを維持し、本物のエンゲージメントにとって重要です。
HeyGenはTikTokのようなプラットフォーム向けのビデオコンテンツ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenの無料テキストビデオジェネレーターは、ビデオコンテンツ作成を簡素化し、ダイナミックなビデオの迅速な制作を可能にします。そのアスペクト比のリサイズと字幕機能は、TikTokを含むさまざまなプラットフォーム向けのビデオコンテンツを最適化するのに理想的で、リーチとエンゲージメントを最大化します。