感染予防ビデオを作成して安全性を向上

リアルなAIアバターを使用して、最前線の医療従事者を効果的に引き付ける感染管理トレーニングビデオを開発します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

高リスクエリアの感染管理を維持するための高度な清掃と消毒プロトコルを詳述する、EVS専門家向けの60秒のビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは実用的で詳細であり、プロセスを説明する権威ある音声生成が補完されます。
患者の安全を確保するための保護具の重要な役割について、医療提供者を対象とした45秒の短いビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは現代的でインフォグラフィックのようであり、共感と安心感を伝え、重要なポイントを強調する動的な字幕/キャプションを使用します。
一般市民向けに、日常生活での感染予防の簡単なヒントを提供する30秒の公衆衛生キャンペーンビデオをデザインしてください。親しみやすいアニメーションビジュアルスタイルを採用し、ポジティブでアクセスしやすい音声を使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して魅力的なコンテンツを迅速に組み立てます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

感染予防ビデオの作成方法

安全コンプライアンスと医療教育のために、明確さとエンゲージメントを確保しながら、AIを活用した魅力的な感染予防トレーニングビデオを迅速に制作します。

Step 1
ビデオスクリプトを作成
感染予防トレーニングの内容をアウトライン化します。HeyGenのAIアバターを活用して、リアルなプレゼンターでスクリプトを生き生きとさせ、魅力的なビデオを迅速に構築します。
Step 2
プロフェッショナルな音声オーバーを追加
AIを使用してテキストから自然な音声オーバーを生成します。さまざまな声のスタイルや言語を使用して、感染管理メッセージを強化します。
Step 3
ブランド化とキャプションを適用
組織のブランドを適用して、安全コンプライアンス基準に合わせたビデオを確保します。動的なキャプションを追加して、最前線の医療従事者に対するアクセシビリティと明確さを向上させます。
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
高品質の感染予防ビデオをさまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートします。プラットフォーム全体で配信し、継続的な患者安全教育をサポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な感染管理手順を明確化

AIビデオを使用して複雑な感染管理手順を簡単に理解できるコンテンツに分解し、患者とスタッフの安全教育を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして感染予防トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIを活用したビデオ作成を行い、AIアバターと自動音声オーバーを使用してスクリプトを迅速にプロフェッショナルで魅力的なビデオに変換します。これにより、医療トレーニングのための重要な感染管理コンテンツの開発プロセスが効率化されます。

HeyGenは医療従事者向けの感染管理トレーニングをどのようにしてより魅力的にしますか？

HeyGenはリアルなAIアバター、動的なキャプション、包括的なメディアライブラリのサポートを通じてエンゲージメントを高めます。これらの機能は、患者の安全プロトコルや清掃・消毒手順を最前線の医療従事者に効果的に伝える魅力的な説明ビデオの作成を支援します。

HeyGenは安全トレーニングビデオのブランド化とコンプライアンスをどのように支援しますか？

もちろんです。HeyGenはカスタムロゴやカラーを含むブランドコントロールを提供し、すべての感染予防と管理ビデオが組織の基準に沿うようにします。これにより、さまざまな医療環境や企業の安全コンプライアンスのための一貫したプロフェッショナルな教育ビデオの提供が可能になります。

HeyGenは公衆衛生と安全ビデオの効率的な配信とアクセスをどのようにサポートしますか？

HeyGenは柔軟なアスペクト比のリサイズとさまざまなエクスポートオプションを提供し、重要な感染予防ビデオを複数のプラットフォームで簡単に共有できるようにします。これにより、重要なメッセージが公衆衛生関係者やEMS対応者を含む幅広いオーディエンスに効果的に届き、公衆衛生キャンペーンをサポートします。