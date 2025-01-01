結果を生む業界ユースケースビデオを作成
製品の価値を示し、ユースケースビデオで売上を伸ばしましょう。スクリプトからのテキストビデオ機能で作成が簡単です。
新しいユーザーを対象にした45秒の製品デモンストレーションビデオを開発し、特定の製品ユースケースを効果的に教育するためのビジュアルスタイルを明確で指導的なものにし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからシームレスに統合された関連画像とBロールを特徴とし、アクセシビリティと理解を向上させるための簡単にフォローできる字幕/キャプションを追加します。
業界の専門家向けに設計された30秒の説明ビデオを制作し、共通の課題に対処するソリューションを強調して顧客の関与を促進します。モダンなインフォグラフィックスタイルのビジュアルアプローチを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して正確なスクリプトをビデオに変換し、さまざまなプロフェッショナルテンプレートとシーンを活用して作成を効率化します。
ためらう見込み客を転換するために設計された60秒の説得力のある証言ビデオを作成し、製品やサービスへの信頼を高めるために本物の証言をフィーチャーします。ビジュアルとオーディオスタイルは本物で個人的なものに感じられるべきであり、AIアバターを使用して説得力のあるメッセージを届け、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなソーシャルプラットフォームに最適化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはケーススタディや製品デモのようなプロフェッショナルなビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはさまざまなユースケースのビデオ制作を効率化し、インパクトのあるケーススタディビデオや明確な製品デモンストレーションビデオを簡単に作成できるようにします。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオを利用することで、複雑な編集なしでプロフェッショナルレベルのビデオを効率的に制作できます。これにより、説得力のあるコンテンツを迅速に作成するための理想的なマーケティングツールとなります。
HeyGenは私のビジネスが説得力のある顧客成功ストーリーや本物の証言を作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、ブランドの信頼性を高め、信頼を築く説得力のある証言ビデオや強力な顧客成功ストーリーを作成するのに役立つように設計されています。私たちのプラットフォームを使用すると、スクリプトをターゲットオーディエンスに共鳴し、顧客の関与を促進する魅力的なビデオマーケティングコンテンツに変換できます。
HeyGenを使用することで、ビデオマーケティングと売上向上にどのような利点がありますか？
HeyGenは、スクリプトを魅力的な説明ビデオコンテンツや製品ビデオに変換することで、ターゲットオーディエンスに効果的にリーチし、顧客の関与を高め、最終的に売上を向上させることができます。
HeyGenのAIアバターは製品教育や説明ビデオをどのように強化しますか？
HeyGenのAIアバターは、製品教育や説明ビデオの一貫した魅力的なプレゼンターを提供し、複雑な情報をより理解しやすくします。スクリプトを書くだけで、HeyGenがビデオを生成し、ボイスオーバーと字幕を追加して最大限の明確さを実現することで、製品ユースケースビデオや製品ウォークスルーを簡単に作成できます。