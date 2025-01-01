OSHAコンプライアンスのための産業衛生研修ビデオを作成

AIアバターを使用したプロフェッショナルなビデオで学習保持を向上させ、コンプライアンスを確保します。

169/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
化学処理工場の新入社員向けに、緊急時の手順と化学物質の取り扱いプロトコルを説明する90秒の「産業衛生研修」ビデオを作成します。このビデオはHeyGenの「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」機能を利用して、複雑な情報を魅力的で情報豊かなビジュアルでアニメーション化し、抽象的な概念を容易に理解できるようにします。
サンプルプロンプト2
さまざまな産業環境での一般労働者向けに、危険の認識と報告に焦点を当てた45秒の「職場安全」発表ビデオを制作します。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」ライブラリを活用して、クイックカットでインパクトのあるビジュアルを作成し、注意を引きつけ、重要な安全行動を効率的に強化するためのアップビートでありながら真剣なオーディオスタイルを採用します。
サンプルプロンプト3
監督者やチームリーダー向けにリスク評価と管理措置を強調した包括的な2分間の「産業衛生研修」モジュールを設計し、「学習保持」を向上させます。このビデオは詳細なステップバイステップのビジュアルを特徴とし、HeyGenの「ボイスオーバー生成」を利用して、複雑な規制要件を管理可能なセグメントに分解し、深い理解を促進する穏やかで説明的なナレーションを提供します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

産業衛生研修ビデオの作成方法

AIを使用してプロフェッショナルでOSHA準拠の産業衛生研修ビデオを制作します。コンテンツ作成、AIアバター、ボイスオーバーを効率化して効果的な学習保持を実現します。

1
Step 1
テンプレートを選択するかスクリプトから始める
プロフェッショナルなテンプレートから選択するか、産業衛生研修スクリプトを直接テキスト・トゥ・ビデオエディターに貼り付けます。これがコンテンツ作成の基盤となります。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルを追加
多様なAIアバターから選択してメッセージを伝えます。メディアライブラリから関連するビジュアルを取り入れるか、自分のビジュアルをアップロードして研修ビデオを充実させます。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを生成
スクリプトを自動的に自然なAI生成の音声に変換します。さまざまな言語で明確で一貫した配信を確保し、研修の明瞭さを向上させます。
4
Step 4
ブランド化を適用してエクスポート
ビデオを確認し、会社のロゴや色などのブランドコントロールを適用してから、高品質の産業衛生研修ビデオをエクスポートし、OSHAコンプライアンス研修の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全概念を明確化

.

複雑な産業衛生とOSHAコンプライアンスのトピックを、理解しやすく視覚的に魅力的なAIビデオに変換し、効果的な学習を実現します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして産業衛生研修ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオプラットフォームは、プロフェッショナルな産業衛生研修ビデオの作成プロセスを効率化します。ユーザーはテキストをビデオに簡単に変換でき、リアルなAIアバターとAI生成のボイスオーバーを活用して、複雑な安全情報を効果的に伝えることができます。

HeyGenはOSHAコンプライアンス研修ビデオの正確性とブランド化を支援できますか？

はい、HeyGenはOSHAコンプライアンス研修ビデオの正確性とブランド化を確保するための強力なツールを提供します。スタジオエディターは正確なコンテンツ管理を可能にし、ブランドコントロールや自動生成されたキャプションなどの機能が一貫性とアクセシビリティをすべての受講者に提供します。

HeyGenは効率的で多言語の研修コンテンツにどのような高度な機能を提供しますか？

HeyGenは豊富なテンプレートとシーンのライブラリや多言語ビデオの制作能力などの高度な機能を提供し、効率を大幅に向上させます。自動生成されたキャプションは、さまざまな労働力に対するアクセシビリティと学習保持をさらに強化します。

HeyGenのようなAIビデオジェネレーターは職場の安全研修をどのように改善できますか？

HeyGenは、職場の安全と産業衛生研修を強化するために、学習保持を向上させる魅力的なコンテンツを作成します。リアルなAIアバターとダイナミックなビジュアルを活用して、従来の教材を魅力的な研修モジュールに変換します。