インクルーシブデザイン動画を簡単に作成
すべてのユーザーに合わせた体験を適応させましょう。高品質のナレーション生成でアクセシビリティを考慮したインクルーシブデザイン動画を迅速に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ブランドマーケターやUX/UIデザイナー向けに、インクルーシブデザインが認知的排除のような課題をどのように克服できるかを示す45秒のプロフェッショナルな動画を作成します。アクセス可能なパッケージの例を通じて、洗練されたモダンなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのAIアバターを使用してケーススタディを提示し、関連するメディアライブラリ/ストックサポートを統合します。
スタートアップ、イノベーションチーム、起業家を対象にした60秒のダイナミックな動画で、デザイン思考を適用することで、すべての人に新しくより良い体験を提供する製品を作成できることを示します。動画はインスピレーションを与える、テンポの速いビジュアル美学を持ち、モダンなトランジションで強化され、HeyGenの多様なテンプレートとシーン、自動字幕/キャプションを活用します。
ゲーム開発者や技術革新者向けに、インクルーシブデザインを通じてソーシャルゲーミングを再構築し、多様なユーザーに共感するシステムを育む方法を想像する30秒の魅力的なピッチ動画を作成します。ビジュアルスタイルは未来的で非常にダイナミックで、多様なキャラクターの表現を含み、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してさまざまなプラットフォームに完璧にフォーマットされ、表現力豊かなAIアバターを特徴とします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なインクルーシブデザイン動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、テキストをAIアバターを使ったダイナミックなコンテンツに変換することで、インクルーシブデザインの原則やアクセス可能なパッケージの例を示す動画を迅速に作成できます。これにより、多様なオーディエンスに共鳴する新しくより良い体験を創造することができます。
HeyGenは多様なオーディエンスに向けてコンテンツをよりインクルーシブに適応させるのに役立ちますか？
はい、HeyGenのAIアバターと柔軟なブランディングコントロールを使用することで、製品体験において人間の多様性をよりよく表現するために体験を適応させることができます。認知的排除に効果的に対処し、さまざまなユーザーのニーズに適応する製品をデザインする動画を作成できます。
HeyGenはインクルーシブデザインプロジェクトのための創造的思考をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、デザイン思考の演習からデザインパターンカードの開発まで、インクルーシブデザインプロジェクトのための創造的思考を促進するためのさまざまなテンプレートと豊富なメディアライブラリを提供します。これらのツールと活動は、根本的にインクルーシブな製品をプロトタイプし、構築するのに役立ちます。
HeyGenは私の動画がアクセシブルであることをどのように保証しますか？
HeyGenは、自動字幕/キャプションと多様なAIアバターを提供することでアクセシビリティを優先し、より広範なユーザーに共感するシステムを作成するのに役立ちます。これにより、YouTubeコンテンツや内部ケーススタディが人間の多様性を効果的に促進し、最大のリーチと理解を得ることができます。