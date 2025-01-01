迅速に包括性トレーニングビデオを作成
魅力的な包括性トレーニングビデオで従業員を力づけましょう。HeyGenのAIアバターと包括的なビジュアルを使用して、グローバルなリーチを実現します。
中堅管理職を対象とした60秒のマイクロラーニングセグメントをデザインし、職場での一般的な無意識の偏見を示す包括性トレーニングを行います。プロフェッショナルなビジュアルスタイルで、シナリオベースのアニメーションを使用し、HeyGenのリアルなAIアバターで実現します。
グローバルな視聴者向けに30秒の簡潔な指導ビデオを制作し、多様なチームにおける文化的認識の重要性を強調します。このセグメントは、スクリプトからの動的なテキストからビデオへの変換を特徴とし、世界地図のグラフィックと多様なイメージを使用して視聴者に重要な文化的洞察を提供します。
マーケティングおよびコミュニケーションチーム向けに、包括的な企業ビデオを作成するための実用的な50秒のガイドを作成し、言語アクセシビリティのベストプラクティスに焦点を当てます。ビデオはクリーンでモダンなデザインを採用し、HeyGenの字幕/キャプション機能がどのようにリーチと理解を向上させるかを明確に示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは魅力的な包括性トレーニングビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストからビデオへの変換機能を活用して、魅力的な多様性と包括性トレーニングビデオの作成を効率化し、効果的なDEIトレーニングを簡単に開発するのに役立ちます。
HeyGenはパーソナライズされたトレーニングビデオのためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバターと多言語のボイスオーバー生成を使用して、パーソナライズされたトレーニングビデオを制作し、グローバルな視聴者に共鳴し、文化的認識を促進します。
HeyGenはトレーニングコンテンツに包括的なビジュアルを組み込むためのツールを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは多様なメディアライブラリとカスタマイズ可能なテンプレートへのアクセスを提供し、トレーニングビデオに包括的なビジュアルを簡単に統合して、より効果的なメッセージを伝えることができます。
HeyGenは包括性トレーニングビデオの言語アクセシビリティをどのように確保していますか？
HeyGenは多言語のボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションを提供し、言語アクセシビリティを確保し、包括性トレーニングビデオをより広範なグローバルな視聴者に理解可能にします。